scorecardresearch
 

Feedback

गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम को तीसरी बार मिली राहत, अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ी

गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत रेप केस में दोषी आसाराम की अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी है. यह राहत चिकित्सा आधार पर मांगी गई थी. सरकारी वकील ने मेडिकल दस्तावेजों की पुष्टि के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 21 अगस्त तय की. यह तीसरी बार है जब आसाराम को अंतरिम राहत मिली है.

Advertisement
X
आसाराम की अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ी (File Photo: AP)
आसाराम की अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ी (File Photo: AP)

गुजरात हाईकोर्ट ने सूरत बलात्कार मामले में दोषी आसाराम को एक बार फिर राहत दी है. अदालत ने उसकी अंतरिम जमानत की अवधि 21 अगस्त तक बढ़ा दी है. आसाराम ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की थी. इसके समर्थन में उसने अस्पताल और डॉक्टरों के प्रमाण पत्र भी कोर्ट में पेश किए.

सरकारी वकील ने इन मेडिकल दस्तावेजों की सत्यता की जांच के लिए अदालत से समय मांगा. इसी वजह से अब मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को तय की गई है. तब तक के लिए आसाराम की अंतरिम जमानत को आगे बढ़ा दिया गया है.

आसाराम की अंतरिम जमानत बढ़ी 

सम्बंधित ख़बरें

asharam
आसाराम की जमानत 1 जुलाई तक बढ़ी, कोर्ट ने लगाई... 
जोधपुर पहुंचा नारायण साईं. (Screengrab)
जोधपुर में 11 साल बाद आसाराम से मिला बेटा नारायण साईं, गुजरात हाईकोर्ट से 5 दिन की मिली पैरोल 
फाइल फोटो
आसाराम को अंतरिम बेल मिलने के बाद रेप सर्वाइवर के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई, गनर मिले 
आसाराम आश्रम पर बनेगा Olympics स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स. (फोटो:META AI)
आसाराम आश्रम पर बनेगा Olympics स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स? 
बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री. (File Photo)
बाबा बागेश्वर के बयान पर भड़की RJD, कहा- राम रहीम और आसाराम वाले कैटेगरी के बाबा हैं 

यह तीसरी बार है जब आसाराम को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. इससे पहले 27 जून को कोर्ट ने उसकी जमानत 07 जुलाई तक बढ़ाई थी. फिर 03 जुलाई को कोर्ट ने एक महीने के लिए जमानत आगे बढ़ाई थी.

रेप के मामले में आसाराम को दोषी ठहराया गया

अब एक बार फिर 21 अगस्त तक की राहत दी गई है. यह मामला सूरत की एक युवती के साथ हुए बलात्कार से जुड़ा है, जिसमें आसाराम को दोषी ठहराया गया है. हालांकि, कोर्ट में लंबित सुनवाई और मेडिकल आधार पर राहत मिलते रहना इस केस को लगातार चर्चा में बनाए हुए है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement