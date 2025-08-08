scorecardresearch
 

UP Weather: भारी बारिश और उफनती नदियां... यूपी के इन शहरों के लिए IMD ने जारी किया रेड अलर्ट, स्कूल भी बंद

राज्य बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को गंगा कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर रही, जिनमें बदायूं में कछला ब्रिज, गाजीपुर, प्रयागराज में छतनाग और फाफामऊ, बलिया, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल हैं.

Commuters wade through a waterlogged road as the water level of River Ganga rises following rainfall, in Varanasi (PTI Photo)
उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश के अलावा इन दिनों उत्तर प्रदेश भी भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है. यूपी में गंगा, यमुना और शारदा नदियां अब भी लबालब हैं. हालांकि अब का जलस्तर कम होना शुरू हो गया है, लेकिन कई स्थानों पर ये अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. इसके साथ ही भारी बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. मौसम विभाग ने कई शहरों में आज यानी 8 अगस्त को भारी बारिश की संभावना जताई है.

इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, घोंडा, लखीमपुर खीरी, बहराइच और अमेठी समेत यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है. इसी के चलते राजधानी लखनऊ के कक्षा 8 तक सभी विद्यालयों की छुट्टी कर दी गई है. लखनऊ के जिलाधिकारी ने स्कूल बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं. लखनऊ की राजकीय शासकीय सहायता प्राप्त निजी स्कूलों और समस्त बोर्ड के स्कूलों के लिए भी आदेश जारी किया है.

खतरे के निशान से ऊपर बह रहीं नदियां

राज्य बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को गंगा कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर रही, जिनमें बदायूं में कछला ब्रिज, गाजीपुर, प्रयागराज में छतनाग और फाफामऊ, बलिया, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल हैं. नदी कछला पुल पर बढ़ रही थी और गाजीपुर में स्थिर थी, जबकि प्रयागराज, बलिया, मिर्जापुर और वाराणसी में छतनाग और फाफामऊ में घट रही थी. घाघरा नदी भी अयोध्या और बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है.

रिपोर्ट के अनुसार, अयोध्या में इसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जबकि एल्गिन ब्रिज पर स्थिर है. इसने यह भी बताया कि प्रयागराज के नैनी में यमुना नदी लाल निशान को पार कर गई है और अब घटने लगी है. इस बीच, भिनगा और श्रावस्ती में राप्ती बैराज में ऊपर बहने वाली राप्ती नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच रही है. पल्लियाकलां (लखीमपुर खीरी) में खतरे के निशान से ऊपर बह रही शारदा नदी का जलस्तर भी घटने लगा है लेकिन आज की बारिश एक बार फिर परेशानी बढ़ा सकती है.

