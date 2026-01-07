Supreme Court Hearing Live: पर्यावरण, परंपरा से राष्ट्रीय सुरक्षा तक, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मामलों की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में आज अरावली, स्ट्रे डॉग्स, सोनम वांगचुक की रिहाई और बांके बिहारी मंदिर से जुड़े मामले पर सुनवाई है. सुप्रीम कोर्ट अरावली की सटीक परिभाषा और अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर सुनवाई करेगा. पूर्व वन अधिकारी आरपी बलवान की याचिका पर होने वाली यह सुनवाई हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले का स्वतः संज्ञान लिया था. सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं और रेबीज के बढ़ते मामलों का संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है. इस मामले में बड़ी संख्या में आवेदन कोर्ट को मिले हैं. इस पर कोर्ट ने कहा था कि इतने आवेदन तो इंसानों के केस में भी नहीं आते.

स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा और पशु कल्याण के संतुलन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. इस मामले में तीन जजों की विशेष बेंच सुनवाई कर रही है.