scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 8 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को ₹52,667 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है. वहीं, मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2028 तक सब्सिडी का ऐलान किया.

Advertisement
X
कैबिनेट मीटिंग में उज्ज्वला योजना और पूर्वोत्तर के विकास समेत 5 अहम फैसले लिए गए (File Photo: PTI)
कैबिनेट मीटिंग में उज्ज्वला योजना और पूर्वोत्तर के विकास समेत 5 अहम फैसले लिए गए (File Photo: PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 8 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को ₹52,667 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है. वहीं, मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2028 तक सब्सिडी का ऐलान किया. इन खबरों के अलावा, नाटो की सलाहकार ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले की आलोचना की है. पढ़ें शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

उज्ज्वला योजना को 12,060 करोड़, तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ की सब्सिडी... कैबिनेट मीटिंग में 5 बड़े फैसले

केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को ₹52,667 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी है. इसमें सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मज़बूत करने के लिए ₹12,060 करोड़ का प्रावधान किया है. वहीं घरेलू रसोई गैस को सस्ता करने के लिए ₹30000 करोड़ आवंटित हुए हैं. शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी संस्थानों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए ₹4200 करोड़ आवंटित किए गए हैं. 

PM E-Drive: इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2028 तक मिलेगी सब्सिडी, सरकार ने 2 साल तक बढ़ाई समय-सीमा

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ख़रीदारी को और भी आसान बनाने के लिए चलाई जाने वाली अपनी पीएम ई-ड्राइव स्कीम की समय सीमा को अगले दो साल के लिए बढ़ा दिया है. सरकार ने 1 अक्टूबर, 2024 को PM E-Drive योजना की शुरुआत की थी. 10,900 करोड़ रुपये वाली ये योजना आगामी मार्च 2026 में समाप्त होने वाली थी.

Advertisement

'ये ट्रंप का पावर प्ले स्टाइल है, लेकिन इंडिया पर...', NATO की सलाहकार ने US राष्ट्रपति के टैरिफ वॉर का बुलबुला फोड़ दिया

नाटो की सलाहकार एफ क्रिस्टल कौर ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले की आलोचना की है. कौर ने कहा है कि इस कदम से न केवल दोनों देशों के बीच व्यापार पर बल्कि व्यापक अमेरिका-भारत संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. कौर ने कहा है कि ये ट्रंप के पावर प्ले का स्टाइल है, ये उनकी बांह मरोड़ने की नीति है.

बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के लिए अमित शाह ने किया भूमि पूजन, नीतीश कुमार रहे भी मौजूद

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जानकी मंदिर के लिए भूमि पूजन किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे. इस स्थान को पौराणिक मान्यताओं में मां सीता का जन्मस्थान माना गया है. इस मंदिर के निर्माण के लिए 11 महीने की डेडलाइन रखी गई है.

विराट कोहली तो एकदम बदल गए, नया लुक देखा क्या? रिटायरमेंट से है कनेक्शन

टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का सफेद दाढ़ी वाला लुक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस तस्वीर में विराट लंदन में स्वेटशर्ट और काली टोपी पहनकर एक फैन्स के साथ पोज़ दे रहे हैं. हाल ही में विराट ने एक चैरिटी कार्यक्रम में कहा था, 'जब आपको हर चार दिन में दाढ़ी कलर करनी पड़ जाए, तो समझिए कि आराम करने का समय आ गया है.'

Advertisement

DU UG Admissions: 70 हजार से ज्यादा सीटों पर हुआ एडमिशन, मिड एंट्री के लिए विंडो हुई ओपन

दिल्ली यूनिवर्सिटी में साल 2025-26 के लिए 71,130 सीटों पर UG में एडमिशन पूरे हो चुके हैं. इसी के साथ DU में मिड-एंट्री प्रोसेस के लिए शनिवार से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं. ये मिड-एंट्री उन छात्रों के लिए मदद करेगी जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे या जिनको इससे पहले राउंड में सीट नहीं मिली थी. रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 10 अगस्त है.

भारत-इंग्लैंड सीरीज की सामने आई पिच रेटिंग, कौन सी पिच रही अनफिट? हेडिंग्ले मैदान को मिली ICC से तारीफ

भारत और इंग्लैंड के बीच 'एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी' में इस्तेमाल की गई पिचों की रेटिंग सामने आई गई है, ICC ने हेडिंग्ले की पिच को ही बहुत अच्छा करार दिया है, जबकि एजबेस्टन, लॉर्ड्स और ओल्ड ट्रैफर्ड की पिचों को आईसीसी की ओर संतोषजनक रेटिंग मिली है. ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए सीरीज़ के 5वें टेस्ट की पिच रेटिंग अभी सामने नहीं आई हैं.

'चुनाव आयोग मुझसे एफिडेविट मांगता है, मैंने संसद में शपथ ली है, EC इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे...', बेंगलुरु रैली में राहुल का वार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है. लेकिन अब देश की संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि हमारी मांग है कि चुनाव आयोग हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे.
 
Ethanol Blended Fuel: एथेनॉल ब्लेंड E20 पेट्रोल पर बोले नितिन गडकरी, 'माइलेज होगा थोड़ा कम लेकिन...'

Advertisement

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश भर में किसी भी एक गाड़ी में कोई समस्या नहीं आई है. गडकरी ने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल डालने के बाद उसकी कैलोरिक वैल्यू के कारण वाहन का माइलेज थोड़ा कम हो सकता है. उन्होंने कहा कि एथेनॉल के यूज से मक्के का उपयोग बढ़ा है और मक्के की कीमत भी बढ़ी है.

RBI का बड़ा ऐलान: अब T-Bill में करें SIP, पैसे की गारंटी लेगी सरकार, जानिए क्या होगा फायदा

RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को मौद्रिक नीति की बैठक के दौरान रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के ज़रिये T-Bills में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) शुरू करने की घोषणा की. ये पहल म्यूचुअल फंड में SIP की तर्ज पर बनाई गई है, इसका उद्देश्य रिटेल निवेशक को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए सक्षम बनाना है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement