Ethanol Blended Fuel: एथेनॉल ब्लेंड E20 पेट्रोल पर बोले नितिन गडकरी, 'माइलेज होगा थोड़ा कम लेकिन...'

Ethanol Blended E20 Petrol: आज बिजनेस टुडे के इंडिया ऐट 100 समिट (BT India@100) कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल (E20 Petrol) पर बोलते हुए कहा कि, इसके इस्तेमाल से वाहन के माइलेज पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है.

पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को 27% तक बढ़ाने की बात चल रही है. Photo: Screengrab
Nitin Gadkari on Ethanol Blend E20 Petrol: एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल को लेकर इस समय देश भर में हंगामा मचा हुआ है. हाल के दिनों में इस तरह की कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें कुछ वाहन मालिकों ने माइलेज गिरने और रिपेयरिंग खर्च बढ़ने की बात कही है. लेकिन इस मामले पर सरकार का रूख स्पष्ट करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, "ये पेट्रोलियम लॉबी वाले कर रहे हैं... एथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते किसी वाहन में कोई दिक्कत सामने नहीं आई है."

आज बिजनेस टुडे के इंडिया @100 समिट (BT India@100 Summit) कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की. इस दौरान उन्होंने भारत में बढ़ते रोड नेटवर्क और ऑटो सेक्टर में आ रहे बड़े बदलावों की बात की. इस मौके पर जब उनसे पूछा गया कि, एथेनॉल ब्लेंड पेट्र्रोल (E20 Fuel) के इस्तेमाल के चलते वाहनों में माइलेज कम होने की चर्चा हो रही है तो उन्होंने कहा कि, "ऐसी कोई चर्चा नहीं हो रही है... ये पेट्रोलियम लॉबी वाले पॉलिटिकली इसे मैनिपुलेट कर रहे हैं." 

गडकरी ने आगे कहा कि, "पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश भर किसी भी एक गाड़ी में कोई समस्या नहीं आई है. इस विषय पर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) ने भी अपना बयान जारी किया है." केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कहा कि, एथेनॉल के कारण किसी भी वाहन में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है. 

उन्होंने कहा कि, "क्या देश जो फ्यूल पर 22 लाख करोड़ रुपये इंपोर्ट पर खर्च करता है वो कम नहीं होना चाहिए? क्या प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? आज एथेनॉल के प्रयोग से मक्के का उपयोग बढ़ा है और मक्के की कीमत में भी इजाफा हुआ है. जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है. हमें उर्जा आयात करने वाला नहीं बल्कि उर्जा निर्यात करने वाला देश बनना चाहिए. हमारी इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए और हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है."

घट सकता है माइलेज...

हालांकि, आगे चलकर गडकरी ने कहा कि, "एक बात आपकी सच है कि, पेट्रोल में एथेनॉल डालने के बाद उसकी कैलोरिक वैल्यू के कारण वाहन का माइलेज थोड़ा कम हो सकता है." वहीं एथेनॉल के बढ़ते इस्तेमाल से होने वाले लाभ के बारे में बताते हुए गडकरी ने कहा कि, एथेनॉल के प्रयोग से किसानों को 1 लाख 14 हजार करोड़ रुपये मिले हैं वहीं सरकार ने तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपये की बचत की है.

पेट्रोल में 27% एथेनॉल पर क्या बोले गडकरी

पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण के प्रतिशत को बढ़ाने की सरकार की योजना के बारे में नितिन गडकरी ने कहा कि, "अभी ये फाइनल नहीं है. पहले ARAI द्वारा इसका ट्रायल किया जाता है और इसके स्टैंडर्ड तय होते हैं. इसके बाद प्रस्ताव पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास जाता है और इसका फाइनल करने का अधिकार उनके पास है. इंडियन ऑयल ने एथेनॉल के 350 पेट्रोल पंप शुरू किए हैं."

