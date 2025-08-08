scorecardresearch
 

बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के लिए अमित शाह ने किया भूमि पूजन, नीतीश कुमार रहे भी मौजूद

बिहार के सीतामढ़ी के पुनौराधाम में सीता माता का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है. गृह मंत्री अमित शाह इस मंदिर के भूमि पूजन के लिए आज यहां पहुंचे. उन्होंने एक धार्मिक अनुष्ठान में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया.

सीतामढ़ी में 67 एकड़ में जानकी मंदिर का निर्माण होगा. (Photo: ITG)
गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के लिए आज भूमि पूजन किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे. अमित शाह आज इस मंदिर के भूमि पूजन के लिए खास तौर पर दिल्ली से सीतामढ़ी पहुंचे. सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां सीता का मंदिर बनाया जा रहा है. इस स्थान को पौराणिक मान्यताओं में मां सीता का जन्मस्थान माना गया है. 

आज एक धार्मिक अनुष्ठान में गृह मंत्री अमित शाह ने इस मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया. आज पुनौरा धाम की सुंदर सजावट की गई है. यहां बड़ी संख्या में लोग इस अनुष्ठान में शामिल होने पहुंचे हैं. पुनौरा धाम में 67 एकड़ में माता सीता के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाना है. वैसे पुनौरा धाम में पहले से भी माता सीता का एक मंदिर स्थापित है. इसे सीता जन्मस्थली के तौर पर जाना जाता है. इस मंदिर के निर्माण के लिए 11 महीने का डेडलाइन रखा गया है. 

यह भी पढ़ें: 50 एकड़ जमीन, रेड सैंडस्टोन से निर्माण, अयोध्या मॉडल... कितना भव्य होगा माता जानकी मंदिर और पुनौरा धाम?

मां जानकी मंदिर के शिलान्यास पर मिथिला की महिलाओं ने लोकगीतों में अपनी खुशी पिरोई है. यहां पहुंची महिलाओं ने मैथिली गीत गाकर मां सीता के जन्म और उससे जुड़ी कहानियों को याद किया.

इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि, "यह माता सीता के प्रति भक्ति की अभिव्यक्ति है. इससे हर बिहारी को गर्व होगा. यह दिन विकसित बिहार के मार्ग के रूप में चिह्नित होगा क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे."

---- समाप्त ----
