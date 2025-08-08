विराट कोहली तो एकदम बदल गए, नया लुक देखा क्या? रिटायरमेंट से है कनेक्शन

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फिलहाल क्रिकेटिंग एक्शन से दूर हैं. कोहली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का हिस्सा थे, जहां उनकी टीम चैम्पियन बनने में कामयाब रही. किंग कोहली ने आईपीएल 2025 के बीच ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, जिसके चलते वो इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बन पाए.

विराट कोहली फिलहाल लंदन में हैं और उन की एक तस्वीर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में विराट कोहली स्वेटशर्ट और काली टोपी पहनकर एक फैन्स के साथ पोज दे रहे हैं. तस्वीर में कोहली का सफेद दाढ़ी वाला लुक देखने को मिला. ऐसे में कुछ लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए. कोहली की इस सफेद दाढ़ी वाली तस्वीर का टेस्ट रिटायरमेंट से भी कनेक्शन है.

विराट कोहली से जब हाल ही में टेस्ट रिटायरमेंट को लेकर सवाल हुआ था, तो उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में इसका जवाब दिया था. कोहली ने लंदन में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की ओर से आयोजित एक चैरिटी कार्यक्रम कहा था, 'मैंने दो दिन पहले ही दाढ़ी रंगी है. जब आपको हर चार दिन में दाढ़ी कलर करनी पड़ जाए, तो समझिए कि अब आराम करने का समय आ गया है.'

विराट कोहली ने कब लिया था टेस्ट से संन्यास?

विराट कोहली ने 2024 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह दिया था. इस फैसले से फैन्स उतना नहीं चौंके, लेकिन 12 मई को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर उन्होंने सभी को चौंका दिया. दिलचस्प बात ये थी कि जनवरी 2025 में रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दौरान विराट कोहली ने पूर्व स्पिनर सरनदीप सिंह से इंग्लैंड दौरे को लेकर अपनी योजनाओं की चर्चा की थी, मगर कुछ महीने बाद ही उन्होंने क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, जिसके कारण वो इंग्लैंड दौरे पर भी नहीं गए.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में विराट कोहली का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. उन्होंने 5 मैचों में सिर्फ 190 रन बनाए, जिसमें पर्थ के मैदान पर लगाया गया एक शतक भी शामिल था. भारत वो सीरीज 1-3 से हार गया और कोहली का प्रदर्शन भी सवालों के दायरे में आ गया. फिर कोहली ने रेलवे के खिलाफ दिल्ली की ओर रणजी मैच में भाग लिया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि वो क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में आगे खेलना जा रखेंगे, लेकिन उन्होंने अपने फैसले से फैन्स को चौंका दिया.

ऐसा माना रहा है कि विराट कोहली फिलहाल वनडे क्रिकेट और IPL खेलना जारी रखेंगे. रिपोर्ट्स पर यकीन करें तो कोहली ODI वर्ल्ड कप 2027 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास लेने का विचार कर रहे हैं. टीम इंडिया के मौजूदा ODI कप्तान रोहित शर्मा भी कोहली की तरह 2027 वर्ल्ड कप के बाद अपना करियर खत्म करने का सोच रहे हैं. दोनों दिग्गजों के अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के जरिए मैदान पर वापसी की उम्मीद है, जहां भारत को तीन वनडे मुकाबले भी खेलने हैं.

