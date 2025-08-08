DU UG Admissions: 70 हजार से ज्यादा सीटों पर हुआ एडमिशन, मिड एंट्री के लिए विंडो हुई ओपन

दिल्ली यूनिवर्सिटी में साल 2025-26 के लिए 71,130 सीटों पर यूजी में एडमिशन पूरे हो चुके हैं. DU में मिड-एंट्री प्रोसेस के लिए 8 अगस्त, 5 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे. अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले किसी कारण से एडमिशन करने से रह गए हैं तो मिड-एंट्री एडमिशन आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है.

अगर आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले किसी कारण से एडमिशन से चूक गए हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका है. यह मिड-एंट्री उन छात्रों के लिए मदद करेगी जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए थे या जिनको इससे पहले राउंड में सीट नहीं मिल पाई थी.

कब तक खुला रहेगा पोर्टल?

रजिस्ट्रेशन के लिए 10 अगस्त तक पोर्टल खुला रहेगा. अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 1,000 रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस देकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

Advertisement

उपलब्ध सीटों की जानकारी

दिल्ली यूनिवर्सिटी में उपलब्ध सीटों की जानकारी 8 अगस्त को 5 बजे यूनिवर्सिटी के द्वारा सूचना जारी करते हुए दी जाएगी, जो छात्र पहले और दूसरे राउंड में किसी कारण से रह गए थे उन्हें तय समय तक फिर से रिसब्मिशन करने की जरूरत होगी.

तीसरे राउंड का परिणाम

मिड एंट्री के बाद परिणाम की पहली लिस्ट 13 अगस्त को जारी की जाएगी. वहीं सीडब्लू (Children of War Widows), ईसीए (Extra-Curricular Activities), स्पोर्ट्स और वार्ड कोटा (ward quota) आदि का परिणाम 15 अगस्त को जारी किया जाएगा.

ऐसे कर सकेंगे आवेदन

1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर जाएं.

2. होमपेज पर UG Admission लिंक पर क्लिक करें.

3. रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

4. रजिस्टर करें और लॉगिन करें.

5. आवेदन फॉर्म भरें और शुल्क जमा करें।

6. फॉर्म सब्मिट करें.

---- समाप्त ----