भारत-इंग्लैंड सीरीज की सामने आई पिच रेटिंग, कौन सी पिच रही अनफिट? हेडिंग्ले मैदान को मिली ICC से तारीफ

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की हालिया टेस्ट सीरीज 2-2 से बराबर रही थी. इस टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया था, जिसमें इंग्लिश टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी. फिर बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए सीरीज के दूसरे को मुकाबले को शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 336 रनों से जीता.

इसके बाद मेजबान टीम इंग्लैंड ने वापसी की और लंदन के लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट मैच को 22 रनों से अपने नाम किया. फिर मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला गया टेस्ट मैच ड्रॉ पर छूटा. जबकि लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने 6 रनों से जीता.

अब भारत-इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज में इस्तेमाल की गई पिचों की रेटिंग सामने आई है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने केवल हेडिंग्ले (लीड्स) की पिच को ही बहुत अच्छा (Very Good) करार दिया है, जबकि एजबेस्टन, लॉर्ड्स और ओल्ड ट्रैफर्ड की पिचों को आईसीसी की ओर से संतोषजनक (Satisfactory) रेटिंग मिली है. हालांकि ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए सीरीज के पांचवें टेस्ट की पिच रेटिंग अभी सामने नहीं आई हैं.

ICC की पिच रेटिंग की ये चार कैटेगरी

बता दें कि अंतराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने साल 2023 में अपनी पिच रेटिंग प्रणाली में सुधार करते हुए इसे छह कैटेगरी से घटाकर चार कर दिया था. इन चार कैटेगरी में बहुत अच्छी (very good), संतोषजनक (Satisfactory), असंतोषजनक (Unsatisfactory) और अनुपयुक्त (unfit) शामिल हैं. यानी भारत-इंग्लैंड सीरीज में किसी भी पिच को आईसीसीसी ने अनफिट नहीं करार दिया है. हालांकि ओवल टेस्ट मैच की पिच की रेटिंग का इंतजार है.

भारत-इंग्लैंड के बीच की यह सीरीज बल्लेबाजों के लिए शानदार रही. इस सीरीज में कुल 6736 रन बने, जो किसी टेस्ट सीरीज में बने दूसरे सर्वाधिक रन हैं. 1993 की एशेज सीरीज इस मामले में पहले नंबर पर है, जिसमें 7221 रन बने थे. भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कुल 21 शतक लगे और 19 सेंचुरी पार्टनरशिप हुईं. इन 21 में से 12 शतक भारतीय टीम की ओर से लगाए गए, जबकि इंग्लैंड की तरफ से 9 शतक लगे.

मोहम्मद सिराज और शुभमन गिल, (फोटो: Getty Images)

रनों से भरपूर रही इस सीरीज में कुल 1860.4 ओवर फेंके गए, जो इंग्लैंड में 21वीं सदी में हुई किसी टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक हैं. भारतीय टीम की ओर से इस टेस्ट सीरीज में फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज 23 विकेटों के साथ सबसे सफल गेंदबाज रहे, जबकि इंग्लैंड के लिए तेज गेंदबाज जोश टंग ने 19 विकेट चटकाए.

