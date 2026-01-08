Stray Dogs SC Hearing LIVE: कुत्तों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को क्यों याद आईं बकरियां? स्ट्रे डॉग्स पर आज फिर SC में होगी बहस

Stray Dogs SC Hearing LIVE: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कई याचिकाओं पर सुनवाई की और आज भी जारी रहेगी. इस मुद्दे पर जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच सुनवाई करेगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बुधवार को सिर्फ़ कुत्तों पर केंद्रित दलीलों पर सवाल उठाते हुए पूछा, "दूसरे जानवरों की ज़िंदगी का क्या? मुर्गियों और बकरियों का क्या? क्या उनकी ज़िंदगी नहीं होती?" सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले का स्वतः संज्ञान लिया था. अदालत आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं और रेबीज के बढ़ते मामलों का संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है.
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट में आज क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को सितंबर 2025 में लद्दाख में हुई हिंसा में कथित भूमिका के लिए हिरासत में लिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई होनी है. वांगचुक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी हिरासत के खिलाफ याचिका दायर की है.
पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहने वाले अरावली मुद्दे पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. सभी मामलों पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आजतक का यह LIVE ब्लॉग फॉलो करें.
सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश में बदलाव की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया है कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़ना इसका समाधान नहीं है और उन्होंने इंसान-जानवर के बीच टकराव को सुलझाने के लिए एक वैज्ञानिक, विश्व स्तर पर स्वीकार्य तरीके की मांग की. उन्होंने कोर्ट से CSVR मॉडल अपनाने की अपील की. पकड़ो, नसबंदी करो, टीका लगाओ और छोड़ दो. इससे आवारा कुत्तों की आबादी को मैनेज करने में मदद मिलेगी और कुत्ते के काटने की घटनाओं में धीरे-धीरे कमी आएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नागरिक अधिकारियों द्वारा नियमों और कोर्ट के निर्देशों को लागू करने में कमियों को उजागर करते हुए कहा कि देश में मौतें सिर्फ़ कुत्तों के काटने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आवारा जानवरों से जुड़े सड़क हादसों से भी होती हैं.
बेंच ने कहा, "सड़कें कुत्तों और आवारा जानवरों से साफ़ होनी चाहिए. यह सिर्फ़ कुत्तों के काटने की बात नहीं है, बल्कि सड़कों पर आवारा जानवरों का घूमना भी खतरनाक साबित हो रहा है और हादसों का कारण बन रहा है. सुबह किस कुत्ते का मूड कैसा होगा, यह कोई नहीं जानता. नागरिक निकायों को नियमों, मॉड्यूल और निर्देशों को सख्ती से लागू करना होगा."
सुनवाई के दौरान, एक याचिकाकर्ता कोर्ट के सामने खड़ा हुआ और एक 90 साल के शख्स की तस्वीर दिखाने की कोशिश की, जिस पर कथित तौर पर आवारा कुत्तों ने हमला किया था और बाद में चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई थी. याचिकाकर्ता ने कहा, "देखिए, जब आवारा कुत्ते हमला करते हैं, तो ऐसा होता है." कोर्ट ने इस कोशिश को रोकते हुए कहा, "यह तस्वीर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है."
पीड़ितों की ओर से बहस करते हुए वकील ने कोर्ट से कहा, "लोग आवारा कुत्तों की वजह से परेशान हैं. मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए." अंतरराष्ट्रीय तरीकों का ज़िक्र करते हुए वकील ने कहा कि जापान और USA में 'ड्रैम्बॉक्स' किल शेल्टर हैं, जहां छोड़े गए कुत्तों को शेल्टर होम में ले जाया जाता है और अगर उन्हें कोई गोद नहीं लेता तो उन्हें इच्छामृत्यु दे दी जाती है. उन्होंने आगे कहा कि यही वजह है कि जापान में आवारा कुत्तों की समस्या नहीं है और 1950 से रेबीज़ से कोई मौत नहीं हुई है.
एक पशु अधिकार कार्यकर्ता ने पहले कहा था, "हम सभी आवारा कुत्तों को पाउंड में रखने की बात कर रहे हैं। अगर कुत्ते गायब हो गए तो हम कचरे और बंदरों का क्या करेंगे?"