Stray Dogs SC Hearing LIVE: कुत्तों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को क्यों याद आईं बकरियां? स्ट्रे डॉग्स पर आज फिर SC में होगी बहस

Stray Dogs Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार की सुनवाई में आवारा कुत्तों पर क्या कहा?

Posted by :- Sakib

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर कई याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें सिर्फ़ कुत्तों पर केंद्रित दलीलों पर सवाल उठाते हुए पूछा, "दूसरे जानवरों की ज़िंदगी का क्या? मुर्गियों और बकरियों का क्या? क्या उनकी ज़िंदगी नहीं होती?"

सुनवाई के दौरान, एक याचिकाकर्ता कोर्ट के सामने खड़ा हुआ और एक 90 साल के शख्स की तस्वीर दिखाने की कोशिश की, जिस पर कथित तौर पर आवारा कुत्तों ने हमला किया था और बाद में चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई थी. याचिकाकर्ता ने कहा, "देखिए, जब आवारा कुत्ते हमला करते हैं, तो ऐसा होता है." कोर्ट ने इस कोशिश को रोकते हुए कहा, "यह तस्वीर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है."

पीड़ितों की ओर से बहस करते हुए वकील ने कोर्ट से कहा, "लोग आवारा कुत्तों की वजह से परेशान हैं. मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए." अंतरराष्ट्रीय तरीकों का ज़िक्र करते हुए वकील ने कहा कि जापान और USA में 'ड्रैम्बॉक्स' किल शेल्टर हैं, जहां छोड़े गए कुत्तों को शेल्टर होम में ले जाया जाता है और अगर उन्हें कोई गोद नहीं लेता तो उन्हें इच्छामृत्यु दे दी जाती है. उन्होंने आगे कहा कि यही वजह है कि जापान में आवारा कुत्तों की समस्या नहीं है और 1950 से रेबीज़ से कोई मौत नहीं हुई है.

एक पशु अधिकार कार्यकर्ता ने पहले कहा था, "हम सभी आवारा कुत्तों को पाउंड में रखने की बात कर रहे हैं। अगर कुत्ते गायब हो गए तो हम कचरे और बंदरों का क्या करेंगे?"

