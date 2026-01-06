Aaj ka Rashifal 7 जनवरी 2026: बुधवार के दिन मीन राशि वाले उचित परिणामों की करेंगे प्राप्ति, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: रचनात्मकता और सफलता का दिन

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाने वाला है. आप रचनात्मक कार्यों से जुड़ेंगे और बिना किसी संकोच के अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहेंगे. आज आपके लिए अनुकूलता का प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. अपने प्रिय के साथ आप कुछ स्मरणीय समय बिताएंगे और मनोरंजन के अवसर भी प्राप्त होंगे. सफलता का ग्राफ ऊंचा रहेगा और आप वरिष्ठों की सलाह पर अमल करेंगे. भावुकता पर नियंत्रण रखना आज आपके लिए बहुत जरूरी है. अपनी बातों में स्पष्टता रखें और मित्रों का पूरा समर्थन पाने के लिए तैयार रहें. नए मामलों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है और आप परीक्षा-प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आपकी पहल और पराक्रम आज आपको दूसरों से आगे रखेगा.

और पढ़ें

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: भूरा

आज का उपाय: देवताओं में अग्रपूज्य और समृद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें.

वृष: परिवार और वरिष्ठों का सहयोग

वृष राशि वालों को आज अपने परिवार के सदस्यों की बात को ध्यान से सुनने की जरूरत है. घरेलू मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी और आप अपने जिम्मेदारों का सानिध्य प्राप्त करेंगे. आज आपका पूरा फोकस व्यक्तिगत विषयों पर रहने वाला है. वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाकर चलने से आपको लाभ होगा. अपने निजी रूटीन को बेहतर बनाए रखें और पेशेवरों का समर्थन प्राप्त करें. आज आपको दूसरों की बातों में आने से बचना चाहिए. संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी, इसलिए किसी भी निर्णय को सोच-समझकर लें. भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति संभव है. भावनाओं के बहाव में आकर कोई गलत कदम न उठाएं. करियर और व्यापार के मामले में आज का दिन सफल रहने वाला है, बस सहजता से आगे बढ़ते रहें.

Advertisement

शुभ अंक: 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा करें और हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. किसी भी प्रकार के बहकावे में न आएं.

मिथुन: साहस और संपर्क का विस्तार

मिथुन राशि के जातकों के साहस और पराक्रम को आज बल मिलेगा. आप वाणिज्यिक मामलों में रुचि लेंगे और अपना संपर्क संवाद प्रभावशाली बनाए रखेंगे. आपके विविध प्रयास आज आपके पक्ष में रहेंगे. सभी के साथ सामंजस्य बिठाना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और आप तात्कालिक लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे. आज कारोबारी यात्रा के योग भी बन रहे हैं. आलस्य का त्याग करें और व्यर्थ की चर्चाओं में अपना समय बर्बाद न करें. आपकी कामकाजी स्थिति में सुधार होगा और आपके पराक्रम से लोग प्रभावित होंगे. आपके सहयोगी आपका साथ देंगे और महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी बनी रहेगी.

शुभ अंक: 5, 7 और 9

शुभ रंग: हल्का हरा

आज का उपाय: श्री सिद्धीविनायक की वंदना करें और हरी वस्तुओं का प्रयोग करें. आज विद्वानों के प्रवचन सुनना लाभकारी होगा.

कर्क: पैतृक व्यापार में बड़ी उपलब्धि

कर्क राशि के जातक आज पैतृक कारोबार में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में आपको इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे. आप अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन को सुधारने की कोशिश करेंगे और आपको आकर्षक प्रस्ताव भी मिल सकते हैं. घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिससे हर्ष और आनंद का वातावरण रहेगा. आज आप एक अच्छे होस्ट की भूमिका निभाएंगे और श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सकारात्मकता और सफलता से आपका उत्साह बढ़ा रहेगा. धन के संग्रह और संरक्षण में आप प्रभावी रहेंगे. परिजनों का भरोसा जीतने में आप सफल होंगे और आपके लिए अनुकूलता का प्रतिशत काफी ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 5, 7 और 9

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा करें और हरी वस्तुओं का दान करें. अपनी साज-संवार पर ध्यान दें.

सिंह: वाणी और व्यवहार से बढ़ेगा मान

सिंह राशि के जातकों के परिवार में आज खुशी का माहौल रहेगा. अपनी वाणी और व्यवहार से आप सबका दिल जीतने में सफल रहेंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ेगा और सहकारिता का भाव बना रहेगा. आप नई चीजों को अपनाने पर जोर देंगे और आपका मन आज काफी मजबूत रहेगा. संस्कारों और नीति-नियमों का पालन करना आपके व्यक्तित्व को निखारेगा. आपका जीवनस्तर आज ऊंचा रहेगा और सृजन कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. व्यक्तित्व में सरलता और सौम्यता बनाए रखें. पारिवारिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी. निवेश और खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान रखें. वातावरण अनुकूल रहेगा और आपकी सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.

शुभ अंक: 1, 5, 7 और 9

शुभ रंग: कत्थई

आज का उपाय: श्रीगणेश की पूजा करें और हरी वस्तुओं का दान करें. आज व्रत और संकल्प को बढ़ाना शुभ होगा.

कन्या: लेन-देन में बरतें सावधानी

कन्या राशि वालों को आज आर्थिक लेनदेन में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है. किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई आज आपको महंगी पड़ सकती है. पेशेवर कार्यों में निरंतरता बनाए रखें और लोगों से मिलते समय सहज रहें. रिश्तों के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी और आपको करीबियों का सहयोग भी मिलेगा. व्यापारिक मामलों में छोटी-छोटी भूलों से बचने का प्रयास करें. आज किसी भी बहस या विवाद में पड़ने से बचें. व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना आज आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है. विनय और विवेक से काम लें और जल्दबाजी में कोई फैसला न करें. सूझबूझ से आगे बढ़ने का समय है. नीति-नियमों का पालन करें और अपनी विनम्रता को न छोड़ें.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 5, 7 और 9

शुभ रंग: लीफ कलर (पत्ती जैसा हरा)

आज का उपाय: श्रीगणेश की आराधना करें और हरी वस्तुओं का प्रयोग बढ़ाएं. स्वभाव में विनम्रता रखें.

तुला: पेशेवर उन्नति और लाभ के योग

तुला राशि के जातकों का ध्यान आज पेशेवर मामलों पर अधिक रहेगा. आप मित्रों के साथ अपनी खुशियां बांटेंगे और कारोबारी अवसरों को भुनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे. आपके इच्छित कार्य आज आगे बढ़ेंगे. उधार के लेनदेन से बचना आपके लिए श्रेयस्कर होगा. आज चारों ओर से लाभ की स्थिति बनी हुई है. कार्य विस्तार पर आपका जोर रहेगा और आपके सहकर्मी व मित्र आपका पूरा साथ देंगे. स्थिति पर आपका नियंत्रण बढ़ेगा और आप अनुशासन के साथ काम करेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा और आपकी आय का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा. बिना किसी संकोच के अपने कदम आगे बढ़ाएं.

शुभ अंक: 5, 6, 7 और 9

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: सिद्धीविनायक गणेश जी की पूजा करें. हरी वस्तुओं का दान दें और व्यवहार में सहजता रखें.

वृश्चिक: सूझबूझ से मिलेगा मान-सम्मान

वृश्चिक राशि के लोग आज उच्च प्रबंधन और तर्कशीलता के बल पर आगे बढ़ेंगे. अधिकारी वर्ग आपकी कार्यशैली से प्रसन्न रहेगा. व्यापार में आप साहस और सूझबूझ का परिचय देंगे. आपके महत्वपूर्ण प्रयास आज सफल रहेंगे और करियर में तेजी बनी रहेगी. परिवार के लोगों का साथ आपको मानसिक मजबूती प्रदान करेगा. आज आपकी योजनाओं को उचित समर्थन मिलेगा. मान-सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होने के योग हैं. पेशेवर वार्ताओं में आप सफल रहेंगे और आपका समय प्रबंधन बेहतर होगा. आपको आज आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं, जिससे आपका प्रदर्शन और भी बेहतर होगा.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 7 और 9

शुभ रंग: अखरोट समान (ब्राउन)

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें और अपने वचनों का पालन करें.

धनु: भाग्य की मदद से संवरेंगे काम

धनु राशि के जातकों को आज भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे करियर और व्यवसाय में आपकी स्थिति मजबूत होगी. आप सूझबूझ और सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक संबंधों में मधुरता रहेगी और आप वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त करेंगे. आपकी पेशेवर साख और सम्मान में वृद्धि होगी. बड़ी सोच के साथ काम करना आज आपको प्रशासनिक क्षेत्रों में बेहतर परिणाम दिलाएगा. अपनी महत्वपूर्ण बातों को साझा करने के लिए आज का दिन अच्छा है. उच्च शिक्षा पर आपका जोर रहेगा और लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन सकते हैं. अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: श्रीगणेश की पूजा करें और हरी वस्तुओं का दान करें. व्रत का संकल्प बनाए रखना आपके लिए शुभ होगा.

मकर: धैर्य और सतर्कता की सलाह

मकर राशि वालों को आज बाहरी लोगों के प्रभाव में आने से बचना चाहिए. किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा न करें. अपनी वाणी और व्यवहार में सहजता बनाए रखें और सबका सम्मान करें. आज के दिन आपको बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा. घर-परिवार में शुभता बनी रहेगी, लेकिन किसी नई पहल को करने से आज बचें. आज का समय आपके लिए थोड़ा साधारण है, इसलिए व्यवस्था और नियमों का उल्लंघन न करें. अपनी विनम्रता से ही आप अपना काम निकलवा पाएंगे. अपने दैनिक रूटीन को सुधारें और किसी भी बहस से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आपके लिए अनिवार्य है.

Advertisement

शुभ अंक: 5, 7, 8 और 9

शुभ रंग: जामुनी

आज का उपाय: भगवान गणेश की वंदना करें और हरी वस्तुओं का प्रयोग करें. आज हर कार्य में सतर्कता बरतें.

कुंभ: साझा व्यापार और नेतृत्व में लाभ

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज साझा व्यापार को बल देने का दिन है. आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी जिससे आपका उत्साह बढ़ेगा. आपका मनोबल ऊंचा रहेगा और आप अपनी नेतृत्व क्षमता को निखारेंगे. आय में वृद्धि के योग हैं और आपके समकक्ष आपका पूरा सहयोग करेंगे. आज आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और सामाजिक साख बनी रहेगी. निर्णय लेते समय सोच-विचार जरूर करें. सामंजस्य बिठाने पर जोर दें और अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखें. किसी भी जरूरी मामले को लंबित न रखें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 5, 7, 8 और 9

शुभ रंग: मोरपंख के समान

आज का उपाय: श्री सिद्धीविनायक की पूजा करें. हरी वस्तुओं का दान करें और जरूरतमंदों की मदद बढ़ाएं.

मीन: मेहनत से संवरेगा कार्यक्षेत्र

मीन राशि के जातकों को आज अपनी मेहनत से उचित परिणाम प्राप्त होंगे. कार्यक्षेत्र के जिम्मेदारों से आपकी मुलाकात हो सकती है. कामकाजी चर्चाओं और संवाद पर आपका फोकस रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति आज थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है. अपनी कार्य योजनाओं में समय का विशेष ध्यान रखें, इससे आपकी कार्यक्षमता में सुधार होगा. आर्थिक प्रयासों में किसी भी तरह की अनदेखी न करें. सेवा क्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा. वरिष्ठों और अनुभवियों के साथ अपने संबंध मधुर बनाए रखें. लोभ और प्रलोभन से बचें और अपने बजट के अनुसार ही खर्च करें. उधार के लेनदेन से आज पूरी तरह दूर रहें.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 3, 7 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा करें और हरी वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. कार्यों में निरंतरता बनाए रखें.

---- समाप्त ----