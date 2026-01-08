scorecardresearch
 
ED Raids IPAC Office Live: कोलकाता में ED के एक्शन पर हाईवोल्टेज ड्रामा, CM ममता बोलीं- कैंडिडेट लिस्ट और रणनीति चुराने की कोशिश

तपस सेनगुप्ता | कोलकाता | 08 जनवरी 2026, 1:42 PM IST

कोलकाता में ईडी की आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर छापेमारी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में विवाद बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच को राजनीतिक साजिश बताया और आरोप लगाया कि ईडी टीएमसी के आईटी कार्यालय से दस्तावेज इकट्ठा कर रहा है.

कोलकाता में ईडी की कार्रवाई पर हंगामा (Photo: ITG) कोलकाता में ईडी की कार्रवाई पर हंगामा (Photo: ITG)

कोलकाता में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर छापेमारी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद जांच स्थल पर पहुंचीं, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया.

सूत्रों के मुताबिक, ईडी यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं और धनशोधन से जुड़े अपराधों की जांच के तहत कर रही है. एक साथ प्रतीक जैन के घर और कार्यालय में दस्तावेजों की तलाश की जा रही है. इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे ईडी की जांच पर सवाल उठाए और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया.

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के आईटी सेक्टर कार्यालय से पार्टी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और रणनीति संबंधी जानकारी जबरन इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि यह सब केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंशा से हो रहा है.

इसके अलावा, कोलकाता में टीएमसी के आईटी कार्यालय से फाइलें एक कार में रखा गया, जिसके आस-पास सीएमओ के अधिकारी भी मौजूद थे. वहीं, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर ईडी की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाया और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की.

ईडी ने बताया है कि यह छापेमारी छह राज्यों में 15 स्थानों पर एक साथ हो रही है, जिसमें फर्जी सरकारी नौकरी जॉइनिंग लेटर घोटाले समेत कई गंभीर मामले शामिल हैं. इस मामले ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान ला दिया है और आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक असर देखने को मिलेगा.

ED की छापेमारी से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए इस लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें. कार्रवाई कहां चल रही है, किन पर शिकंजा कस रहा है और आगे क्या होने वाला है - हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक और भरोसेमंद तरीके से आजतक आप तक पहुंचाएगा. पल-पल की जानकारी के लिए बने रहें.

1:42 PM (17 मिनट पहले)

साल्ट लेक स्थित CGO कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा सख्त

Posted by :- Anurag

कोलकाता के साल्ट लेक स्थित CGO कॉम्प्लेक्स, जहां ED का दफ्तर है, वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. यह कदम IPAC कार्यालय में चल रही ED की छापेमारी के मद्देनज़र उठाया गया है. इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और आने-जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

CGO कॉम्प्लेक्स में कड़ी सुरक्षा
1:38 PM (21 मिनट पहले)

I-PAC और मनी लॉन्ड्रिंग का लिंक, ईडी ने खोले गोवा चुनाव के राज

Posted by :- Anurag

सूत्रों के अनुसार, ईडी की जांच में यह सामने आया है कि राजनीतिक सलाहकार संस्था I-PAC का संबंध एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है. ईडी का दावा है कि कोयला पिलफरेज स्कीम से उत्पन्न अवैध धन गोवा भेजा गया और 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के अभियान के लिए I-PAC को दिया गया.

इनपुट: इंद्रजीत कुंडू

1:35 PM (25 मिनट पहले)

Suvendu Adhikari on ED Raids: बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले - CM ममता के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो

Posted by :- Anurag

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ईडी की कार्रवाई में बाधा डाल रही हैं और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.

1:31 PM (28 मिनट पहले)

फाइलों को कार में रखा गया

Posted by :- Anurag

टीएमसी के आईटी दफ्तर से फाइलें एक कार में रखे जाने की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सीएमओ के अधिकारी भी मौजूद दिखे.

1:30 PM (29 मिनट पहले)

ED Raids Prateek Jain Home Live: CM ममता बोलीं- पार्टी रणनीति चुराने आई एजेंसी

Posted by :- Anurag

CM ममता का आरोप है कि ईडी टीएमसी के आईटी सेक्टर से पार्टी से जुड़ा संवेदनशील डेटा जुटाने की कोशिश कर रही थी. उन्होंने दावा किया कि संभावित कार्रवाई को देखते हुए पार्टी की हार्ड डिस्क और जरूरी डेटा पहले ही सुरक्षित कर लिया गया था. 

1:26 PM (33 मिनट पहले)

CM Mamata on ED raid: छापेमारी की जगह पहुंचीं ममता बनर्जी

Posted by :- Anurag

छापेमारी की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंचीं. ममता बनर्जी के मौके पर पहुंचने से जांच का मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया. मुख्यमंत्री ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया.

1:25 PM (34 मिनट पहले)

ED Raids IPAC Office: कोलकाता में ईडी की छापेमारी पर बवाल

Posted by :- Anurag

कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है. ईडी की टीम आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर एक साथ कार्रवाई कर रही है.

