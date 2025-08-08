'चुनाव आयोग मुझसे एफिडेविट मांगता है, मैंने संसद में शपथ ली है, EC इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे...', बेंगलुरु रैली में राहुल का वार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा. उन्होंने बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वोट की चोरी संविधान के साथ धोखा है. हमें हर हाल में संविधान को बचाना है.

राहुल गांधी ने बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली में कहा कि संविधान हर नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है. लेकिन अब देश की संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है. संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा है. संविधान में गांधी, नेहरू और पटेल की आवाज है. वक्त बदलेगा तो सजा जरूर मिलेगी.

चुनाव आयोग मुझसे एफिडेविट मांगता है...

राहुल गांधी ने रैली में कहा कि चुनाव आयोग मुझसे एफिडेविट मांगता है. मैंने संसद के भीतर संविधान पर हाथ रखकर शपथ ली है. आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर आयोग से सवाल पूछ रहा है तो इलेक्शन आयोग ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी है. आयोग ने राजस्थान और बिहार में अपनी वेबसाइट बंद कर दी है क्योंकि वे जानती है कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनकी पोल खुल जाएगी.

#WATCH | Bengaluru | At 'Vote Adhikaar Rally', Congress MP & LoP Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "In yesterday's press conference, we have proved 100% that the Election Commission and the BJP have committed theft of votes..." pic.twitter.com/cExZnTzGm8 — ANI (@ANI) August 8, 2025

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारी मांग है कि आयोग हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे. कल मैंने साबित किया है कि देश में वोटों की चोरी हुई है. अगर चुनाव आयोग हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दें तो हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बना है.

उन्होंने कहा कि अगर हमें चुनाव आयोग ने डेटा नहीं दिया तो हम ये काम एक नहीं 10, 20 या 25 सीटों पर भी कर सकते हैं. हमारे पास पेपर कॉपी है. आप छिपा नहीं सकते. आप छुप नहीं सकते. एक वोटर कई बार वोट दे रहा है. एक ना एक दिन आपको विपक्ष का सामना करना पड़ेगा. हर चुनाव अधिकारी को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए. यहां पर एक लोकसभा चोरी की गई है. ये कर्नाटक की जनता के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट है. कर्नाटक की सरकार को इस अपराध की जांच करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए. ये आयोग के अधिकारी जिन्होंने 15000 फेक लोगों को वोटर लिस्ट में डाला है, उनसे सवाल पूछना चाहिए.

राहुल ने कहा कि कि आपको याद होगाी कर्नाटक की सरकार चोरी की गई थी. पैसा देकर चोरी की गई थी .मैं आपसे 100 फीसदी सबूत के साथ कह रहा हूं कि लोकसभा भी चोरी की गई है. बीजेपी की विचारधारा संविधान के खिलाफ है. लेकिन हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता संविधान की रक्षा करेगा.

