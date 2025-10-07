Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 7 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: अब यूपीआई के जरिए कतर में भी पेमेंट किया जा सकेगा. वहीं, अमेरिकी सेना में दाढ़ी-लंबे बालों पर बैन के खिलाफ भारतीय सिख नेताओं ने नाराजगी जताई है. इन खबरों के अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई बीआर गवई से बात की है. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

UPI का दुनिया में डंका, अब कतर में भी कर सकेंगे पेमेंट, पीयूष गोयल बोले- 'दोनों देशों में गहरे रिश्ते...'



भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का इस्तेमाल अब कतर में भी हो सकेगा. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दोहा के लुलु मॉल में यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया. इसके जरिए वहां QR कोड से आसानी से पेमेंट किया जा सकेगा.

अमेरिकी सेना में दाढ़ी-पगड़ी पर बैन, भारत के सिख नेता बोले- ये धार्मिक भावनाओं के खिलाफ

अमेरिकी सेना की नई ग्रूमिंग पॉलिसी पर विवाद बढ़ गया है. नए नियम के तहत दाढ़ी और लंबे बालों पर रोक लगाई गई है, जिससे धार्मिक छूट खत्म हो गई है. सिख, मुस्लिम और यहूदी सैनिकों को धर्म या सेवा में से एक चुनना होगा.

CJI बी आर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर का लाइसेंस रद्द, कहीं भी नहीं कर पाएंगे वकालत



सुप्रीम कोर्ट में CJI बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन के दौरान वे किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल में पेश नहीं हो सकेंगे.

Advertisement

अब तक 20 FIR... आखिर किस विवाद में फंसे मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, संभल पुलिस ने कसा शिकंजा



मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब इन दिनों किसी फैशन शो नहीं, बल्कि ठगी के बड़े मामले को लेकर सुर्खियों में हैं. संभल पुलिस ने जावेद हबीब, उनके बेटे अनस हबीब और सहित परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अब तक 20 एफआईआर दर्ज कर ली हैं.



पश्चिम बंगाल: बोंगांव पुलिस ने लॉन्च किया 'पुलिस बंधु' ऐप, भारत में पहली बार केस ट्रैकर की सुविधा

पश्चिम बंगाल के बोंगांव पुलिस ने ‘पुलिस बंधु’ नामक एकीकृत डिजिटल पुलिसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. इसमें मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल शामिल हैं. यह भारत में अपनी तरह की पहली पहल है.

नेपाल चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का शेड्यूल किया जारी, 5 मार्च 2026 को वोटिंग

नेपाल के निर्वाचन आयोग ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनाव शेड्यूल को मंजूरी दे दी है. नेपाल में आम चुनाव 5 मार्च, 2026 को होंगे. राजनीतिक दल 16 से 26 नवंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं. चुनाव प्रचार 15 फरवरी से 2 मार्च तक होगा.

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब खत्म, अल्पसंख्यक स्कूलों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जाएगा

उत्तराखंड में अब मदरसा बोर्ड का इतिहास बनने जा रहा है. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है. इस विधेयक के लागू होने के बाद सभी मदरसों को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी.

Advertisement

डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यम और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाया, 1 नवंबर से लागू होगा नया शुल्क

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयातित मध्यम और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. यह शुल्क अब 1 नवंबर से लागू होगा. इसका मकसद विदेशी प्रतिस्पर्धा से अमेरिकी कंपनियों को बचाना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना है.

पाकिस्तानी बैटर को ICC ने लगाई फटकार, भारत के खिलाफ OUT होने पर काटा था बवाल



आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप में रविवार को भारत ने पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया. मैच में पाकिस्तान की बल्लेबाज सिदरा अमीन ने आक्रोश में अपने बल्ले को पिच पर मारा, जिसे अंपायरों ने अनुचित व्यवहार माना.

'चीफ जस्टिस पर हमले से हर भारतीय नाराज...', पीएम मोदी ने CJI गवई से की बात

चीफ जस्टिस बीआर गवई पर हमले की कोशिश के मामले में पीएम मोदी ने उनसे बात की. पीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ यह हमला हर भारतीय को क्रोधित करता है और ऐसे कृत्यों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है.

---- समाप्त ----