नेपाल चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का शेड्यूल किया जारी, 5 मार्च 2026 को वोटिंग

नेपाल में आम चुनाव 5 मार्च 2026 को होगा. निर्वाचन आयोग ने अपने बयान में कहा कि मंजूर टाइमटेबल में पंजीकरण, मतदान और मतगणना सहित सभी प्रमुख प्रक्रियाओं का विवरण शामिल है. राजनीतिक दल 15 फरवरी से 2 मार्च तक कुल 15 दिनों के लिए चुनाव प्रचार कर सकेंगे.

नेपाल की अंतरिम पीएम सुशीला कार्की. (Photo: ANI)
नेपाल के निर्वाचन आयोग ने सोमवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुनाव शेड्यूल को मंजूरी दे दी है. नेपाल में आम चुनाव 5 मार्च, 2026 को होगा. निर्वाचन आयोग ने अपने बयान में कहा कि मंजूर टाइमटेबल में पंजीकरण, मतदान और मतगणना सहित सभी प्रमुख प्रक्रियाओं का विवरण शामिल है.

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राजनीतिक दल 16 से 26 नवंबर तक चुनाव के लिए पंजीकरण कर सकते हैं. नए राजनीतिक दलों को 15 नवंबर तक पंजीकरण कराना होगा.

चुनाव के ठीक बाद शुरू हो जाएगी काउंटिंग

राजनीतिक दल 15 फरवरी से 2 मार्च तक कुल 15 दिनों के लिए चुनाव प्रचार कर सकेंगे. नेपाल में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और मतगणना उसी दिन बैलेट बॉक्स जमा होने के बाद शुरू की जाएगी.

चुनाव आयोग ने कहा कि उसका उद्देश्य समय पर तैयारी और सभी हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने 12 सितंबर को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भंग करके ताजा चुनाव की तारीख की घोषणा की थी.

बता दें कि अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि उनकी सरकार समय पर आम चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है. 73 वर्षीय कार्की 12 सितंबर को प्रधानमंत्री बनीं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली के भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के विरोध में युवा-नेतृत्व वाली जेन-Z की हिंसक प्रदर्शनों के बाद राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने वाला कदम था.

---- समाप्त ----
