scorecardresearch
 

Feedback

पाकिस्तानी बैटर को ICC ने लगाई फटकार, भारत के खिलाफ OUT होने पर काटा था बवाल

भारत के खिलाफ महिला विश्व कप मैच में बल्ला पटकने के कारण पाकिस्तान की सिदरा अमीन को ICC ने फटकार लगाई है. सिदरा ने भारत के खिलाफ 81 रन बनाए थे, लेकिन पाकिस्तान को भारत से 88 रनों की हार मिली.

Advertisement
X
ICC ने पाकिस्तानी खिलाड़ी सिदरा को लगाई फटकार ( Photo: ICC)
ICC ने पाकिस्तानी खिलाड़ी सिदरा को लगाई फटकार ( Photo: ICC)

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का रोमांच शुरू हो गया है. रविवार को भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया. लेकिन इस मुकाबले में पाकिस्तान की खिलाड़ियों ने एक बार फिर खूब ड्रामे किए. आलम ये हुआ की पाकिस्तान की बल्लेबाज सिदरा अमीन को आचार संहिता उल्लंघन के लिए आईसीसी ने फटकार लगाई है.

दरअसल, दाएं हाथ की बल्लेबाज सिदरा को ICC Code of Conduct के लेवल 1 उल्लंघन का दोषी माना गया है. उन्हें फटकार भी लगाई गई है. यह मामला पाकिस्तान की पारी के 40वें ओवर का है, जब सिदरा अमीन आउट होने के बाद गुस्से में अपने बल्ले को जोर से पिच पर मारती नजर आईं. मैदान पर मौजूद अंपायरों ने इस व्यवहार को अनुचित माना और रिपोर्ट दर्ज की.

सजा और सिदरा की प्रतिक्रिया

ICC ने सिदरा को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई और उनके अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है. बता दें कि ICC के अनुसार, लेवल 1 उल्लंघन में न्यूनतम सजा आधिकारिक चेतावनी और अधिकतम 50 प्रतिशत मैच फीस कटौती है. 

सम्बंधित ख़बरें

इंडिया-पाकिस्तान संडे क्रिकेट विन
4 रविवार, 4 जीत! भारत ने WC में पाकिस्तान को फिर हराया 
India Pakistan Woman Match
ना बैट में दम, ना बैंक बेलेंस में... मैदान में भले ही एटीट्यूड दिखाएं लेकिन बेहाल हैं PAK की महिला क्रिकेटर्स 
india-pakistan women cricket no handshake
भारत-पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप में No-Handshake पॉलिसी 
Danish Kaneria
'भारत मेरी मातृभूमि है...', पूर्व PAK क्रिकेटर कनेरिया का नागरिकता पर बड़ा बयान 
IND vs PAK Women World Cup match on 5 october
20 साल, 11 मुकाबले, लेकिन PAK के हाथ लगा 'जीरो'! अब फ‍िर से करनी होगी सर्जिकल स्ट्राइक 

यह भी पढ़ें: मुनीबा अली के रन आउट पर हुआ था बवाल... अब पाकिस्तानी टीम ने दी सफाई, कहा-मुद्दा सुलझ गया

Advertisement

सिदरा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और सजा स्वीकार की. गौरतलब है कि सिदरा अमीन पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं. उन्होंने 81 रन (106 गेंदों में) की शानदार पारी खेली, लेकिन उनकी टीम को भारत से 88 रनों की हार का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: पहले एशिया कप, अब वर्ल्ड कप… संडे बना पाकिस्तानियों के लिए बैड डे, टीम इंडिया ने चार बार सिखाया सबक

पाकिस्तान महिला टीम अब अपना अगला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलंबो में खेलेगी. टीम के लिए यह मुकाबला टूर्नामेंट में वापसी का अवसर माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement