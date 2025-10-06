पाकिस्तानी बैटर को ICC ने लगाई फटकार, भारत के खिलाफ OUT होने पर काटा था बवाल

आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप का रोमांच शुरू हो गया है. रविवार को भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराया. लेकिन इस मुकाबले में पाकिस्तान की खिलाड़ियों ने एक बार फिर खूब ड्रामे किए. आलम ये हुआ की पाकिस्तान की बल्लेबाज सिदरा अमीन को आचार संहिता उल्लंघन के लिए आईसीसी ने फटकार लगाई है.
दरअसल, दाएं हाथ की बल्लेबाज सिदरा को ICC Code of Conduct के लेवल 1 उल्लंघन का दोषी माना गया है. उन्हें फटकार भी लगाई गई है. यह मामला पाकिस्तान की पारी के 40वें ओवर का है, जब सिदरा अमीन आउट होने के बाद गुस्से में अपने बल्ले को जोर से पिच पर मारती नजर आईं. मैदान पर मौजूद अंपायरों ने इस व्यवहार को अनुचित माना और रिपोर्ट दर्ज की.
सजा और सिदरा की प्रतिक्रिया
ICC ने सिदरा को आधिकारिक रूप से फटकार लगाई और उनके अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जोड़ा गया है. बता दें कि ICC के अनुसार, लेवल 1 उल्लंघन में न्यूनतम सजा आधिकारिक चेतावनी और अधिकतम 50 प्रतिशत मैच फीस कटौती है.
सिदरा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और सजा स्वीकार की. गौरतलब है कि सिदरा अमीन पाकिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं. उन्होंने 81 रन (106 गेंदों में) की शानदार पारी खेली, लेकिन उनकी टीम को भारत से 88 रनों की हार का सामना करना पड़ा.
पाकिस्तान महिला टीम अब अपना अगला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलंबो में खेलेगी. टीम के लिए यह मुकाबला टूर्नामेंट में वापसी का अवसर माना जा रहा है.