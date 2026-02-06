scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 6 फरवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

इस्लामाबाद ब्लास्ट में 31 लोगों की मौत हुई जबकि 160 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है. वहीं, आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा है.

(Photo: Pak Media/Dawn)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 6 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: इस्लामाबाद ब्लास्ट में 31 लोगों की मौत हुई जबकि 160 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है. वहीं, आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा है. पढ़ें शुक्रवार शाम की बड़ी खबरें.

पाकिस्तान: जुमे की नमाज के दौरान इस्लामाबाद में बड़ा धमाका... 31 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के तरलाई इलाके में स्थित इमाम बारगाह खदीजत-उल-कुबरा में जोरदार धमाका हुआ है. इस धमाके में 31 लोगों की मौत हो गई और 160 से ज़्यादा घायल हो गए हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. ये धमाका तब हुआ जब जुमे की नमाज़ अदा की जा रही थी.

वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास... अंग्रेजों के खिलाफ फाइनल में जड़ा यादगार शतक, फोड़ डाले कई रिकॉर्ड्स

आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा है. वैभव ने सिर्फ 55 गेदों पर शतक पूरा किया. अपनी इस पारी में वैभव ने 80 गेंदों पर 175 रन बनाए. वैभव सूर्यवंशी अब अंडर-19 वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं. वैभव ने इस टूर्नामेंट में कुल 27 छक्के लगाए हैं.

प्‍याज-टमाटर के साथ अब सोना-चांदी... RBI ने लिया ये बड़ा फैसला, क्‍या कम होंगे दाम?

भारतीय रिजर्व बैंक के एमपीएसी बैठक में एमएसएमई बिजनेस के लिए लोन का अमाउंट बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा RBI ने गोल्‍ड और सिल्‍वर की कीमतों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जो अब एक फ्रेमवर्क लिस्‍ट के तहत रखे जाएंगे. इस लिस्‍ट में आलू-टमाटर और प्‍याज को भी रखा गया है.

'पाकिस्तान की फंडिंग रोको, कुछ साल तक क्रिकेट से करो बैन', अनुराग ठाकुर की ICC से मांग

T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर BJP सांसद अनुराग ठाकुर ने ICC से सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि खेल को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई जानबूझकर राजनीति कर रहा है तो ICC को कठोर रुख अपनाना चाहिए. उन्होंने ये मांग भी की कि पाकिस्तान को कुछ वर्षों तक प्रतिबंधित किया जाए.  

J-K: बजट पेश करने के बाद CM उमर ने गिनाईं उपलब्धियां, BJP-PDP ने बताया निराशाजनक

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में 2026-27 का बजट पेश किया. बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया. इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने सिंधु जल समझौते को स्थगित रखने के केंद्र के फैसले पर ज़ोर देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर को इसका लाभ मिलना चाहिए.

Harshit Rana injury: T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंड‍िया को झटका, हर्ष‍ित राणा हुए बाहर, जानें वजह

भारतीय तेज़ गेंदबाज़ हर्ष‍ित राणा टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए हैं. 4 फरवरी 2026 को खेले गए वार्म-अप मुकाबले के दौरान गेंदबाजी करते समय उनके दाहिने घुटने में चोट लग गई थी. इसके बाद कराए गए स्कैन में उनके Lateral Meniscus में गंभीर चोट की पुष्टि हुई. मेडिकल टीम का मानना है कि बिना सर्जरी के उनकी पूरी रिकवरी संभव नहीं होगी.

ऑस्ट्रेलियाई टीम को लगा जोर का झटका... टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ ये धुरंधर गेंदबाज

ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ जॉश हेजलवुड चोट के कारण आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए हैं. 12 नवंबर को शेफील्ड शील्ड के दौरान हुई हैमस्ट्रिंग इंजरी के बाद से हेजलवुड कोई मैच नहीं खेल सके हैं. इसके बावजूद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप स्क्वॉड में शामिल किया गया था.

'10 साल से ज्यादा न हो प्रधानमंत्री का कार्यकाल', बांग्लादेश चुनाव से पहले तारिक रहमान ने पेश किया BNP का घोषणापत्र

BNP ने बांग्लादेश में आगामी आम चुनाव से पहले अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया है. इस घोषणापत्र में उपराष्ट्रपति पद को बनाने और प्रधानमंत्री कार्यकाल को अधिकतम दस सालों तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है. विदेश नीति को लेकर BNP ने साफ़ तौर पर कहा है कि उनकी पॉलिसी “बांग्लादेश फर्स्ट” के सिद्धांत पर आधारित होगी.

गाजियाबाद सुसाइड केस के बाद महिला आयोग का बड़ा एक्शन: कक्षा 5 तक के बच्चों को मोबाइल पर होमवर्क देने पर रोक!

गाज़ियाबाद में तीन बहनों की आत्महत्या के बाद यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने कक्षा 5 तक के बच्चों को मोबाइल पर होमवर्क भेजने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने मोबाइल गेमिंग की लत को घातक बताते हुए प्राथमिक कक्षाओं में मोबाइल-आधारित शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

चुनाव से पहले बांग्लादेश में फिर बवाल, पुलिस-प्रदर्शनकारियों की झड़प में 50 घायल, ढाका में कर्फ्यू जैसे हालात

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आम चुनाव से ठीक छह दिन पहले हालात एक बार फिर बेकाबू हो गए. इंकलाब मंच से जुड़े प्रदर्शनकारी छात्रों और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज, आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया. पुलिस की इस कार्रवाई में 50 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
 

