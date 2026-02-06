scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चुनाव से पहले बांग्लादेश में फिर बवाल, पुलिस-प्रदर्शनकारियों की झड़प में 50 घायल, ढाका में कर्फ्यू जैसे हालात

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में चुनाव से पहले इंकलाब मंच के छात्रों और कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस चलाई. 50 से अधिक लोग घायल हुए. उस्मान हादी की मौत को लेकर प्रदर्शन हो रहा था.

Advertisement
X
ढाका में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले (Photo-ITG)
ढाका में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले (Photo-ITG)

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आम चुनाव से ठीक छह दिन पहले हालात एक बार फिर बेकाबू हो गए. इंकलाब मंच से जुड़े छात्रों और कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज, आंसू गैस और साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया. 

इस कार्रवाई में 50 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रदर्शनकारी इंकलाब मंच के प्रमुख नेता उस्मान हादी की मौत के मामले में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे. 

जैसे ही प्रदर्शनकारी मुख्य सलाहकार डॉक्टर यूनुस के आधिकारिक आवास की ओर बढ़े, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हालात हिंसक हो गए. यह दिन में दूसरी बार था जब उसी इलाके में लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Dhaka Protest Violence
चुनाव से पहले बांग्लादेश में फिर बवाल, पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प में 50 घायल
चुनाव से पहले तारिक रहमान ने पेश किया BNP का घोषणापत्र (Photo: AP)
'10 साल से ज्यादा न हो PM का कार्यकाल', बांग्लादेश चुनाव से पहले BNP का मैनिफेस्टो जारी
Nasser Hussain
Nasser Hussain ने किया Bangladesh को सपोर्ट!
jamat e islami
'अब मुल्क में चलेगा सिर्फ अल्लाह का कानून', बांग्लादेश में चुनाव से पहले जमात का ऐलान
India Vs Bangladesh
तो भारत को ICC कर देता बाहर? बांग्लादेश के समर्थन में उतरा अंग्रेज द‍िग्गज, उठाए सवाल

इंकलाब मंच के सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर सहित कई छात्र नेता इस दौरान घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. इंकलाब मंच ने अपने समर्थकों से आगे के विरोध प्रदर्शनों के लिए ढाका विश्वविद्यालय में इकट्ठा होने की अपील की है.

कर्फ्यू जैसे हालात

इससे पहले दोपहर में 9वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लिया था. बढ़ते तनाव को देखते हुए ढाका में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'अब मुल्क में चलेगा सिर्फ अल्लाह का कानून', बांग्लादेश में चुनाव से पहले जमात के नेता का ऐलान

मुख्य सलाहकार डॉक्टर यूनुस के आवास के आसपास के पूरे इलाके को कर्फ्यू जैसे हालात में बदल दिया गया है. जमुना गेस्ट हाउस के आसपास किसी भी तरह के जमावड़े और विरोध प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.

गौरतलब है कि उस्मान हादी को 18 दिसंबर को गोली मारी गई थी, जिसके बाद से बांग्लादेश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव ने चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement