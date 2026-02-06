J-K: बजट पेश करने के बाद CM उमर ने गिनाईं उपलब्धियां, BJP-PDP ने बताया निराशाजनक

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में 2026-27 का बजट को पेश किया. बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया. उन्होंने आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाओं को अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती बताया.

और पढ़ें

उन्होंने कहा कि यह वित्तीय योजना केंद्र शासित प्रदेश में सतत विकास, सामाजिक समरसता और आर्थिक समृद्धि की मजबूत नींव रखने पर केंद्रित है मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले और 2025 में जम्मू क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ के बाद पैदा हुए हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि ये उनकी सरकार के लिए सबसे कठिन समय था.

उमर अब्दुल्ला ने सिंधु जल समझौते (IWT) को स्थगित रखने के केंद्र के फैसले पर जोर देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर को इसका लाभ मिलना चाहिए, जो अब तक नहीं मिला है. उन्होंने मांग की कि तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को तुरंत शुरू किया जाए और अखनूर में चिनाब नदी के पानी को मोड़कर जम्मू में पानी की किल्लत दूर की जाए.

यह भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर के बारामूला में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता

Advertisement

मोदी सरकार की तारीफ पर सफाई

अपनी कार्यशैली पर बोलते हुए उमर ने कहा, "मैंने बचपन में शिष्टाचार सीखा है. जब भी मोदी सरकार अच्छा काम करती है, मैं तारीफ करता हूं. ठीक वैसे ही जैसे मैं डॉ. मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार की सराहना करता था."

वहीं बजट पर विपक्ष हमलावर है. भाजपा नेता सुनील शर्मा ने इसे 'झूठा' और केवल 'NC विधायकों के क्षेत्रों' तक सीमित बजट बताया, वहीं PDP ने इसे जनता की उम्मीदों के खिलाफ बताया. दूसरी ओर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे ऐतिहासिक और जन-हितैषी करार दिया है.पार्टी प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि बजट में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, जबकि विधायक सज्जाद शाहीन ने विपक्ष को हताश बताया.

---- समाप्त ----