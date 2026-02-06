scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गाजियाबाद सुसाइड केस के बाद महिला आयोग का बड़ा एक्शन: कक्षा 5 तक के बच्चों को मोबाइल पर होमवर्क देने पर रोक!

Ghaziabad Suicide Case: गाजियाबाद में तीन बहनों की आत्महत्या के बाद यूपी महिला आयोग ने बड़ा कदम उठाया है. अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने कक्षा 5 तक मोबाइल पर होमवर्क भेजने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने मोबाइल गेमिंग की लत को घातक बताते हुए जिलाधिकारियों को शैक्षणिक गतिविधियों पर नियंत्रण के पत्र लिखे हैं.

Advertisement
X
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने गाजियाबाद में तीन सगी बहनों द्वारा आत्महत्या की घटना को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है. पत्र के माध्यम से उन्होंने बच्चों, विशेषकर बालिकाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर मोबाइल फोन एवं डिजिटल माध्यमों के दुष्प्रभावों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में मोबाइल-आधारित शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

बबिता सिंह चौहान ने 'आजतक' से कहा कि प्रथम दृष्ट्या उपलब्ध तथ्यों के अनुसार उक्त घटना की पृष्ठभूमि में मोबाइल फोन पर गेम खेलने की लत तथा पिता द्वारा इसके विरोध को प्रमुख कारण बताया गया है. यह घटना न केवल एक परिवार की अपूरणीय क्षति है, बल्कि समाज एवं शैक्षणिक व्यवस्था के लिये गम्भीर चेतावनी भी है.

कोरोना काल में लॉकडाउन की अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्कूलों द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की गई थी. किन्तु वर्तमान में सामान्य परिस्थितियां होने के उपरान्त भी अनेक स्कूलों द्वारा बच्चों के होमवर्क, असाइनमेंट एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियां अनिवार्य रूप से व्हाट्सएप ग्रुप अथवा अन्य डिजिटल माध्यमों से मोबाइल फोन पर भेजी जा रही हैं. इसके फलस्वरूप बच्चों के हाथ में निरन्तर मोबाइल उपलब्ध रहने की स्थिति बन गई है. 

सम्बंधित ख़बरें

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने की मांग की.
संसद में उठा गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड का मुद्दा... सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने की मांग
तीन बहनों के सुसाइड मामले में कोरियन एप को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने. (Photo: ITG)
तीनों बहनों का रात में ही क्यों किया अंतिम संस्कार? हर दावे की पड़ताल
ghaziabad triple suicide
'...ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे, कहती थी ट्यूशन टीचर', गाजियाबाद सुसाइड में बोले पिता
तीन बहनों के सुसाइड मामले में कोरियन एप को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने. (Photo: ITG)
'कोरियन ऐप का नहीं मिला सबूत', गाजियाबाद सुसाइड केस में बोली पुलिस
बच्चियों की डायरी में सामने आईं चौंकाने वाली बातें. (Photo: ITG)
10 दिन पहले अकाउंट डिलीट और 3 बहनों का सुसाइड... अब किस दिशा में जांच कर रही पुलिस?
Advertisement

यह स्थिति अत्यन्त चिंताजनक है कि अल्पायु के बच्चे मोबाइल फोन के प्रति मानसिक, भावनात्मक एवं व्यवहारिक रूप से आसक्त होते जा रहे हैं. मोबाइल पर अनियंत्रित गेमिंग, सोशल मीडिया तथा अन्य अवांछनीय गतिविधियां बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक सम्बन्धों एवं सामाजिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं, जिसका चरम एवं भयावह परिणाम गाजियाबाद की उक्त आत्महत्या की घटना के रूप में परिलक्षित हुआ है.

जिलाधिकारी को लिखे पत्र जनपदों में स्थित कक्षा 05 तक के समस्त शासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में विषम एवं अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, मोबाइल फोन के माध्यम से होमवर्क, असाइनमेंट अथवा अन्य शैक्षणिक कार्य प्रेषित किये जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि विद्यालय में समस्त शैक्षणिक कार्य सम्पन्न कराये जायें, एवं होमवर्क दिया जाये जिससे इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण एवं हृदयविदारक घटनाओं की पुनरावृत्ति को प्रभावी रूप से रोका जा सके.


 

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- नितिन उपाध्याय
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement