'पाकिस्तान की फंडिंग रोको, कुछ साल तक क्रिकेट से करो बैन', अनुराग ठाकुर की ICC से मांग

भारत से मैच न खेलने पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक क्रिकेट में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है. राजनीति के कारण मैच बहिष्कार करने वाले देशों पर आईसीसी को ग्रांट रोकने और बैन लगाने जैसे कदम उठाने चाहिए.

अनुराग ठाकुर ने उठाई पाकिस्तान को क्रिकेट से बाहर करने की मांग (Photo-Agency)
अनुराग ठाकुर ने उठाई पाकिस्तान को क्रिकेट से बाहर करने की मांग (Photo-Agency)

पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आईसीसी से सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि भारत ने अब तक जितने भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किए हैं, उनमें खिलाड़ियों और टीमों को बेहतर सुरक्षा और विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत वैश्विक क्रिकेट को आर्थिक और खेल-दोनों रूपों में सबसे बड़ा योगदान देता है, इसके बावजूद अगर कोई देश राजनीतिक बहाने बनाकर भारत आकर खेलने से इनकार करता है, तो उस पर सख्त कदम उठाए जाने चाहिए.

उन्होंने कहा कि खेल को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई जानबूझकर राजनीति कर रहा है तो आईसीसी को कठोर रुख अपनाना चाहिए.

पाकिस्तान की ग्रांट पर लगे रोक

उन्होंने यह भी मांग की कि पाकिस्तान की आईसीसी ग्रांट पर रोक लगाई जाए और उसे कुछ वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंधित किया जाए, ताकि वह अन्य देशों के साथ भी मुकाबले न खेल सके. अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे भविष्य में खेल आयोजनों को राजनीतिक दबाव से बचाया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: 'नहीं खेलेंगे भारत से...', T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का नाटक जारी, श्रीलंका की अपील भी बेअसर

आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के तीन अलग-अलग वेन्यू पर आयोजित किया जा रहा है. टूर्नामेंट से पहले खेल से ज्यादा राजनीति हावी नजर आ रही है.

बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का बहाना बनाकर भारत में खेलने से इनकार किया, जबकि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का ऐलान किया है. इससे आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स को आर्थिक नुकसान की आशंका है और पाकिस्तान पर संभावित कड़े प्रतिबंधों की चर्चा तेज हो गई है.
 

