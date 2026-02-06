वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास... अंग्रेजों के खिलाफ फाइनल में जड़ा यादगार शतक, फोड़ डाले कई रिकॉर्ड्स

आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में 6 फरवरी (शुक्रवार) को वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन किया. हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इंग्लैंड के खिलाफ हुए इस खिताबी मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 55 गेंदों पर शतक पूरा किया. वैभव ने शतकीय आंकड़े तक पहुंचने के क्रम में 8 चौके और 8 छक्के लगाए. वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी रही और उन्होंने 71 गेंदों पर अपने 150 रन पूरे कर लिए.

वैभव ने कुल मिलाकर 80 गेंदों पर 175 रन बनाए, जिसमें 15 छक्के और 15 चौके शामिल रहे. वैभव को मैनी लम्सडेन ने आउट किया. 14 साल के वैभव अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज हैं. साथ ही अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास का ये दूसरा सबसे तेज शतक रहा.

वहीं वैभव सूर्यवंशी ऐसे तीसरे भारतीय हैं जिन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में शतक लगाया. इससे पहले उन्मुक्त चंद और मनजोत कालरा ही ऐसा कर पाए थे. वैभव अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बैटर भी बन चुके हैं. वैभव किसी अंडर-19 वर्ल्ड कप मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैटर भी हैं.

अंडर-19 विश्व कप में सबसे तेज शतक (गेंदों के आधार पर):

51- विल मलाजचुक (ऑस्ट्रेलिया) vs जापान, विंडहोक, 2026;

55- वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम इंग्लैंड, हरारे, 2026;

63- कासिम अकरम (पाकिस्तान) बनाम श्रीलंका, नॉर्थ साउंड, 2022;

65- बेन मेस (इंग्लैंड) बनाम स्कॉटलैंड, हरारे, 2026;

69- राज बावा (भारत) बनाम युगांडा, तारोबा, 2022

अंडर-19 वर्ल्ड फाइनल में शतक

175- वैभव सूर्यवंशी (IND) बनाम ENG, हरारे, 2026

111*- उन्मुक्त चंद (IND) बनाम ऑस्ट्रेलिया, टाउन्सविले, 2012

108- ब्रेट विलियम्स (AUS) बनाम पाकिस्तान, एडिलेड, 1988

107- स्टीफन पीटर्स (ENG) बनाम न्यूजीलैंड, जोहानिसबर्ग, 1998

101*- मनजोत कालरा (IND) बनाम ऑस्ट्रेलिया, माउंट माउंगानुई, 2018

100*- जराड बर्क (AUS) बनाम साउथ अफ्रीका, लिंकन, 2002

अंडर-19 विश्व कप मैच की एक पारी में सबसे अधिक छक्के

15- वैभव सूर्यवंशी (भारत) बनाम इंग्लैंड, हरारे, 2026;

12- माइकल हिल (ऑस्ट्रेलिया) बनाम नाम, पेनांग, 2008;

11- क्रेग सिमंस (ऑस्ट्रेलिया) बनाम केन्या, डुनेडिन, 2002

वैभव सूर्यवंशी अब अंडर-19 वर्ल्ड में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव ने इस टूर्नामेंट में कुल 30 छक्के लगाए. वैभव ने साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर डेवाल्ड ब्रेविस और न्यूजीलैंड के एफिन एलन का रिकॉर्ड तोड़ दिया. ब्रेविस ने 2022 के संस्करण में 18 छक्के लगाए. वहीं एलन ने 2016 और 2018 के संस्करण को मिलाकर कुल 18 छक्के लगाए थे.

अंडर-19 विश्व कप में सबसे अधिक छक्के

30- वैभव सूर्यवंशी (2026)

18- डेवाल्ड ब्रेविस (2022)

18- फिन एलन (2016 & 2018)

15- जैक बर्नहैम (2016)

14- माइकल हिल (2008)

14- निकोलस पूरन (2014)

