Harshit Rana injury: T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंड‍िया को झटका, हर्ष‍ित राणा हुए बाहर, जानें वजह

भारतीय तेज गेंदबाज हर्ष‍ित राणा टी20 वर्ल्ड कप 2026 2026 से बाहर हो गए हैं. 4 फरवरी को वार्म-अप मैच के दौरान गेंदबाजी करते हुए उनके दाहिने घुटने में चोट लगी थी. स्कैन में Lateral Meniscus tear सामने आया है. डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला ने सर्जरी की सलाह दी है.

X
Harshit Rana ruled out of the T20 World Cup (Sources)

भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज हर्ष‍ित राणा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. 4 फरवरी 2026 को खेले गए वार्म-अप मुकाबले के दौरान गेंदबाजी करते समय उनके दाहिने घुटने में चोट लग गई थी.

चोट के अगले दिन यानी 5 फरवरी को हर्ष‍ित राणा की क्लिनिकल जांच की गई, जिसमें घुटने में सूजन, मूवमेंट में कमी और लेटरल जॉइंट लाइन पर तेज दर्द पाया गया. इसके बाद कराए गए स्कैन में उनके Lateral Meniscus में गंभीर चोट की पुष्टि हुई. घुटने के बाहरी हिस्से की इस गद्दी को Lateral Meniscus कहा जाता है.

6 फरवरी को मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला ( Dr Dinshaw Pardiwala) से परामर्श के बाद राणा को सर्जिकल रिपेयर की सलाह दी गई है. मेडिकल टीम का मानना है कि बिना सर्जरी के उनकी पूरी रिकवरी संभव नहीं होगी.

इस सर्जरी और रिकवरी प्रक्रिया को देखते हुए राणा को आगामी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है. यह टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि हर्ष‍ित हाल के महीनों में तेज गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा बनकर उभरे थे. वहीं उनकी बल्लेबाजी भी कमाल की रही है. 

अब सेलेक्शन कमेटी को उनके रिप्लेसमेंट पर विचार करना होगा, जबकि हर्ष‍ित की वापसी का फैसला सर्जरी और रिहैबिलिटेशन के बाद ही लिया जाएगा.

हर्ष‍ित राणा को कहां और कैसी चोट लगी 
हर्ष‍ित को लैटरल मेनिस्कस (Lateral Meniscus) में चोट लगी है. यह घुटने के जोड़ में मौजूद एक अर्धचंद्राकार या "C" आकार की रबड़ जैसी गद्दी (cartilage) है. यह घुटने के बाहरी हिस्से में स्थित होती है और जांघ की हड्डी (femur) और पिंडली की हड्डी (tibia) के बीच कुशन का काम करती है. जो चलने, दौड़ने या कूदने के दौरान लगने वाले झटकों को सोखती है.वहीं यह  शरीर के वजन को पूरे घुटने पर समान रूप से फैलाती है, जिससे हड्डियों पर सीधा दबाव कम पड़ता है. साथ ही यह घुटने के जोड़ को स्थिर रखने और चिकनाई (lubrication) प्रदान करने में मदद करती है. 

टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा (बाहर) और ईशान किशन (विकेटकीपर).

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल 
07 फरवरी 2026. 11:00 AM. पाकिस्तान vs नीदरलैंड्स. SSC, कोलंबो
07 फरवरी 2026. 3:00 PM. वेस्टइंडीज vs बांग्लादेश. कोलकाता
07 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs USA. मुंबई

08 फरवरी 2026. 11:00 AM. न्यूजीलैंड vs अफगानिस्तान. चेन्नई
08 फरवरी 2026. 3:00 PM. इंग्लैंड vs नेपाल. मुंबई
08 फरवरी 2026. 7:00 PM. श्रीलंका vs आयरलैंड. प्रेमदासा, कोलंबो

09 फरवरी 2026. 11:00 AM. बांग्लादेश vs इटली. कोलकाता
09 फरवरी 2026. 3:00 PM. जिम्बाब्वे vs ओमान. SSC. कोलंबो
09 फरवरी 2026. 7:00 PM. साउथ अफ्रीका vs कनाडा. अहमदाबाद

10 फरवरी 2026. 11:00 AM. नीदरलैंड्स vs नामीबिया. दिल्ली
10 फरवरी 2026. 3:00 PM. न्यूजीलैंड vs UAE. चेन्नई
10 फरवरी 2026. 7:00 PM. पाकिस्तान vs USA. SSC. कोलंबो

11 फरवरी 2026. 11:00 AM. साउथअफ्रीका vs अफगानिस्तान. अहमदाबाद
11 फरवरी 2026. 3:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs आयरलैंड. प्रेमदासा. कोलंबो
11 फरवरी 2026. 7:00 PM. इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज. मुंबई

12 फरवरी 2026. 11:00 AM. श्रीलंका vs ओमान. कैंडी
12 फरवरी 2026. 3:00 PM. नेपाल vs इटली. मुंबई
12 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs नामीबिया. दिल्ली

13 फरवरी 2026. 11:00 AM. ऑस्ट्रेलिया vs जिम्बाब्वे. प्रेमदासा. कोलंबो
13 फरवरी 2026. 3:00 PM. कनाडा vs UAE. दिल्ली
13 फरवरी 2026. 7:00 PM. USA vs नीदरलैंड्स. चेन्नई

14 फरवरी 2026. 11:00 AM. आयरलैंड vs ओमान. SSC, कोलंबो
14 फरवरी 2026. 3:00 PM. इंग्लैंड vs बांग्लादेश. कोलकाता
14 फरवरी 2026. 7:00 PM. न्यूजीलैंड vs साउथ अफ्रीका. अहमदाबाद

15 फरवरी 2026. 11:00 AM. वेस्टइंडीज vs नेपाल. मुंबई
15 फरवरी 2026. 3:00 PM. USA vs नामीबिया. चेन्नई
15 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs पाकिस्तान. प्रेमदासा, कोलंबो

16 फरवरी 2026. 11:00 AM. अफगानिस्तान vs UAE. दिल्ली
16 फरवरी 2026. 3:00 PM. इंग्लैंड vs इटली. कोलकाता
16 फरवरी 2026. 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका. कैंडी

17 फरवरी 2026. 11:00 AM. न्यूजीलैंड vs कनाडा. चेन्नई
17 फरवरी 2026 . 3:00 PM. आयरलैंड vs जिम्बाब्वे. कैंडी
17 फरवरी 2026. 7:00 PM. बांग्लादेश vs नेपाल. मुंबई

18 फरवरी 2026. 11:00 AM. साउथ अफ्रीका vs UAE. दिल्ली
18 फरवरी 2026. 3:00 PM. पाकिस्तान vs नामीबिया. SSC, कोलंबो
18 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs नीदरलैंड्स. अहमदाबाद

19 फरवरी 2026. 11:00 AM. वेस्टइंडीज vs इटली. कोलकाता
19 फरवरी 2026. 3:00 PM. श्रीलंका vs जिम्बाब्वे. प्रेमदासा, कोलंबो
19 फरवरी 2026. 7:00 PM. अफगानिस्तान vs कनाडा. चेन्नई
20 फरवरी 2026. 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs ओमान. कैंडी
इसके बाद सुपर 8, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे. 

