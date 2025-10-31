Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 31 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 31 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: मेलबर्न में खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज़ के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया. वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. इन खबरों के अलावा, चीन ने भारत की कुछ कंपनियों को रेयर अर्थ मिनरल्‍स के इम्‍पोर्ट को लेकर लाइसेंसे जारी किया. पढ़ें शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

मेलबर्न टी20 में भारत की 4 विकेट से हार, ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से किया चेज, सूर्या ब्रिगेड का विनिंग स्ट्रीक भी टूटा

मेलबर्न में खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज़ के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया. इस मुकाबले में भारतीय टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 125 रनों पर सिमट गई, इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को 14वें ओवर में ही हासिल कर लिया. इस मैच में भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों पर 68 रनों की पारी खेली.

125 यूनिट फ्री बिजली, 1 करोड़ नौकरियां, 4 नए शहरों में मेट्रो... बिहार चुनाव के लिए NDA मेनिफेस्टो में बड़े ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. घोषणापत्र में बड़े पैमाने पर रोज़गार, महिला सशक्तिकरण और सभी क्षेत्रों में कल्याणकारी उपायों का वादा किया गया है. NDA ने बिहार में एक करोड़ से ज्यादा नौकरी और रोजगार के मौके पैदा करने का संकल्प लिया है.

आज भी बिखरा शेयर बाजार... निवेशकों को तगड़ा नुकसान, ज्‍यादा टूटे ये स्‍टॉक

भारतीय शेयर बाज़ार शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट पर बंद हुआ. सेंसेक्स 465.75 अंक या 0.55% गिरकर 83,938.71 पर क्लोज़ हुआ. वहीं निफ्टी 155.75 अंक या 0.60% टूटकर 25,722.10 पर बंद हुआ. बैंक निफ्टी में भी 254 अंकों की गिरावट देखी गई. इस दौरान BSE के टॉप 30 शेयरों में से सिर्फ 5 शेयरों में तेज़ी रही.

रेयर अर्थ को लेकर चीन से आई बड़ी खुशखबरी, भारतीय कंपनियों को मिला लाइसेंस

चीन ने भारत की कुछ कंपनियों को रेयर अर्थ मिनरल्‍स के इम्‍पोर्ट को लेकर लाइसेंसे जारी किया. चीन द्वारा लाइसेंसे देने से भारत को इन संसाधनों की ज्‍़यादा विश्‍वसनीय आपूर्ति मिल सकेगी, जिसका इंडस्‍ट्री सेक्‍टर्स पर ख़ास असर पड़ेगा. लाइसेंस देने के चीन के इस फैसले को भारत-चीन के बीच व्‍यापार रिश्‍ते सुधरने का संकेत माना जा रहा है.

ग्रेटर नोएडा में दौड़ेंगी हाइड्रोजन बसें... इस तकनीक में धुएं की जगह निकलती है भाप, फ्यूल पंप भी हो रहा तैयार

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जल्द ही हाइड्रोजन बसें चलाई जाएंगी. लेह-लद्दाख के बाद ग्रेटर नोएडा देश का दूसरा शहर बनेगा, जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली बसों का संचालन करेगा. ये परियोजना एनटीपीसी के सहयोग से शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य शहरी परिवहन में ग्रीन एनर्जी मोबिलिटी को बढ़ावा देना और वायु प्रदूषण को कम करना है.

गुजरात: बेमौसम बारिश से किसानों की फसल बर्बाद, IMD ने अगले 2 दिन के लिए जारी किया अलर्ट

अरबी समुद्र में बने डिप्रेशन की वजह से गुजरात के 33 ज़िलों के 214 तालुकाओं में बेमौसम बरसात दर्ज की गई है. इनमें सबसे अधिक बेमौसम बारिश भावनगर, भरूच, गांधीनगर, छोटा उदेपुर, सूरत और डांग में हुई है. बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है. इस बीच IMD ने गुजरात में अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

पंजाब में SFJ के तीन सदस्य गिरफ्तार, स्कूलों की दीवारों पर लिखे खालिस्तान समर्थक नारे

पंजाब में पुलिस ने राज्य में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' से जुड़े तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इन पर दो गांवों के स्कूलों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने का आरोप है. पुलिस ने बताया है कि इनका मकसद राज्य में अशांति फैलाना और लोगों में सरकार के खिलाफ नाराज़गी भड़काना था.

जेवर एयरपोर्ट पर पहली ट्रायल फ्लाइट हुई सफल, घरेलू उड़ानों के लिए रास्ता हुआ साफ

जेवर में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली कैलिब्रेशन फ्लाइट सफलतापूर्वक लैंड हुई. ये वही टेस्ट फ्लाइट होती है जो जांचती है कि एयरपोर्ट के सारे टेक्निकल सिस्टम, रनवे और सुरक्षा व्यवस्थाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं. दो दिन तक चली इस ट्रायल फ्लाइट पर DGCA की टीम की कड़ी निगरानी रही थी.

इग्नू शिक्षक संघ चुनाव में संघ समर्थित पैनल की ऐतिहासिक जीत, सभी पदों पर कब्जा

इग्नू शिक्षक संघ चुनाव में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित पैनल ने सभी पदों पर जीत हासिल की. अध्यक्ष पद पर प्रो. एन. वेंकटेश्वरलू को जीत मिली. वहीं प्रो. अनुप्रिया पांडे को सचिव चुना गया. उपाध्यक्ष पद पर डॉ. राजेंद्र प्रसाद मीणा, संयुक्त सचिव पद पर डॉ. कोंडे लिंगास्वामी और कोषाध्यक्ष पद पर डॉ. अवधेश कुमार ने जीत दर्ज की.

क्रिकेट के मैदान से सत्ता की पिच तक... पूर्व भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन बने तेलंगाना के मंत्री

कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने शुक्रवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली. राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. अज़हरुद्दीन को तेलंगाना सरकार ने अगस्त में राज्यपाल कोटे से MLC के रूप में नामित किया था.

