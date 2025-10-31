भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट पर बंद हुआ. Sensex 465.75 अंक या 0.55% गिरकर 83,938.71 पर बंद हुए. वहीं निफ्टी 155.75 अंक या 0.60% टूटकर 25,722.10 पर क्‍लोज हुआ. बैंक निफ्टी में 254 अंकों की गिरावट देखी गई. गुरुवार को भी भारतीय शेयर बाजार में ऐसा ही दबावा दिखाई दिया था.

एनटीपीसी , इटर्नल , मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट, सिप्ला और इंटरग्लोब एविएशन निफ्टी पैक में प्रमुख पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल रहे, जिनमें 2 प्रतिशत तक की गिरावट आई. BSE के टॉप 30 शेयरों में से सिर्फ 5 शेयरों में तेजी रही, सबसे ज्‍यादा उछाल BEL के स्‍टॉक में रही. 25 शेयर गिरावट पर बंद हुए, जिसमें से सबसे ज्‍यादा गिरावट जोमैटो के शेयरों में करीब 3.5 फीसदी की हुई है.

निवेशकों को तगड़ा नुकसान

शेयर बाजार में कल और आज तगड़ी गिरावट के कारण निवेशकों की वैल्‍यूवेशन में काफी गिरावट आई है. कल निवेशकों को 3 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था और आज करीब 2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

आज क्‍यों टूटा शेयर बाजार?

एफआईआई ने गुरुवार को 3,077.59 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जो बुधवार को 2,540.16 करोड़ रुपये के विड्रॉल के बाद लगातार दूसरे सत्र में शुद्ध बिकवाली का संकेत है.

एशियाई बाजारों से मिले कमजोर संकेत का असर घरेलू शेयर बाजार में पड़ा है. चीन से जापान तक के मार्केट में गिरावट आई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को दक्षिण कोरियाई वायुसैनिक अड्डे पर बातचीत पूरी हुई है. विश्लेषकों का कहना है कि इस समझौते में व्यापक सहमति का अभाव है.

सेबी ने बैंक निफ्टी के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसमें यह अनिवार्यता भी शामिल है कि सेक्‍टोरियल इंडेक्‍स में मौजूदा 12 के बजाय कम से कम 14 घटक होने चाहिए. इस कारण बैंकिंग शेयरों में गिरावट आई है.

इन शेयरों में बड़ी गिरावट

बंधन बैंक के शेंयरो में 8 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट आई है. Maharashtra Scooters के स्‍टॉक में 7 प्रतिशत की गिरावट आई है. शेयर इंडिया के शेयर में में 6.41 फीसदी की कमी आई है . अपार इंडस्‍ट्रीज का शेयर भी 6 प्रतिशत से ज्‍यादा गिरा है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

