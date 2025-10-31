scorecardresearch
 

Feedback

गुजरात: बेमौसम बारिश से किसानों की फसल बर्बाद, IMD ने अगले 2 दिन के लिए जारी किया अलर्ट

Rain in Gujarat: गुजरात में बारिश से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. पिछले 24 घंटों में राज्य के कई इलाकों में बेमौसम बारिश दर्ज की गई है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने अगले 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Advertisement
X
बेमौसम बारिश से किसान परेशान (Photo: AI-Generated)
बेमौसम बारिश से किसान परेशान (Photo: AI-Generated)

अरबी समुद्र में बने डिप्रेशन की वजह से अहमदाबाद समेत गुजरात के कई जिले बेमौसम बारिश से बेहाल हैं. बीते 24 घंटों में गुजरात में हुई बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य के 33 जिलों के 214 तालुकाओं में बेमौसम बरसात दर्ज की गई है. इनमें सबसे अधिक बेमौसम बारिश भावनगर, भरूच, गांधीनगर, छोटा उदेपुर, सूरत और डांग में हुई है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अभी भी अगले 2 दिन गुजरात में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. 

बारिश से किसान परेशान
गुजरात में बीते 24 घंटों में सबसे अधिक 3.75 इंच बेमौसम बारिश भावनगर के महुवा और तलाजा में दर्ज की गई है. इसके अलावा राज्य के हांसोट, दहेगाम, क्वांट, सुबीर, महुवा गांधीनगर, जांबुघोड़ा तालुकाओ में 2 इंच से अधिक बारिश दर्ज हुई है. बेमौसम बारिश की वजह से किसान परेशान हैं. साथ ही नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से मुआवजा देने की मांग की जा रही है.

अगले 2 दिन भी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग (IMD) की चेतावनी पर नजर डालें तो अगले दो दिनों के लिए गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसमें आज 31 अक्टूबर को राज्य के वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, वलसाड, नवसारी, डांग, दमन, दादरा और नगर हवेली, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ जिले शामिल है. 1 नवंबर को अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत जिले में बेमौसम भारी बारिश की चेतावनी जारी है.

से

और भी
आ रहा है एक नया वेस्‍टर्न डिस्‍टर्बेंस... पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ, मैदानी इलाकों में बारिश के आसार 

आ रहा है एक नया वेस्‍टर्न डिस्‍टर्बेंस... पहाड़ों पर गिरेगी बर्फ, मैदानी इलाकों में बारिश के आसार 
न खाता न बही: हरियाणा में कल से पेपरलेस Land Registration की शुरुआत, अब कागजी दस्तावेज खत्म

न खाता न बही: हरियाणा में कल से पेपरलेस Land Registration की शुरुआत, अब कागजी दस्तावेज खत्म
Paddy Procurement: करनाल मंडी में करोड़ों का 'धान घोटाला', सरकारी स्टॉक में बड़ा घपला उजागर

Paddy Procurement: करनाल मंडी में करोड़ों का 'धान घोटाला', सरकारी स्टॉक में बड़ा घपला उजागर
कृषि GDP दोगुनी करनी होगी, तभी भारत बनेगा 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी: CII के प्रोग्राम में बोले एक्‍सपर्ट

कृषि GDP दोगुनी करनी होगी, तभी भारत बनेगा 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी: CII के प्रोग्राम में बोले एक्‍सपर्ट
उत्तर प्रदेश में 18.55 लाख से अधिक दीदियां बनीं लखपति, जानें किस स्टार्टअप से बदली जिंदगी

उत्तर प्रदेश में 18.55 लाख से अधिक दीदियां बनीं लखपति, जानें किस स्टार्टअप से बदली जिंदगी
Advertisement

किसानों को दी जाएगी सहायता
बेमौसम बारिश से किसानों को हो रहे नुकसान को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इसके बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता और कृषिमंत्री जीतू वाघानी ने बताया कि प्रभावित जिलों में तुरंत सर्वे करने के आदेश दिए गए हैं. सरकार जल्द से जल्द किसानों को मदद देने के लिए प्रयासरत है.

किसानों के लिए एग्रो एडवाइजरी जारी

स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अनुसार, 23 से 28 अक्टूबर के बीच अनुमानित 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र बेमौसम बारिश से प्रभावित हुआ है. कृषि विभाग की ओर से किसानों को फसल बचाने के वैज्ञानिक तरीके बताने वाली एग्रो एडवाइजरी जारी की गई है.

इस साल गुजरात में बारिश के सीजन के दौरान हुई बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में औसतन बारिश से अधिक यानी 126.78 प्रतिशत बारिश दर्ज हुई है, लेकिन इतनी बारिश के बाद अभी हो रही बेमौसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है. मूंगफली, कपास, डांगर और बाजरा जैसी किसानों की फसल बर्बाद हो रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Advertisement