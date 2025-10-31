scorecardresearch
 

पंजाब में SFJ के तीन सदस्य गिरफ्तार, स्कूलों की दीवारों पर लिखे खालिस्तान समर्थक नारे

पंजाब पुलिस ने बठिंडा जिले में प्रतिबंधित संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिसट (SFJ) से जुड़े तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों पर स्कूलों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने और जनता में अशांति फैलाने का आरोप है. जांच में सामने आया है कि इन्हें अमेरिका स्थित खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू से फंडिंग मिल रही थी.

तीन संदिग्ध गिरफ्तार (Photo: Representational)
पंजाब में पुलिस ने राज्य में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन 'सिख्स फॉर जस्टिस' से जुड़े तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इन पर दो गांवों के स्कूलों की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखने का आरोप है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई बठिंडा की काउंटर इंटेलिजेंस टीम और स्थानीय पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में की गई. पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने शुक्रवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने भिस्सियाना और माननवाला गांवों के स्कूलों की दीवारों पर भड़काऊ और राष्ट्रविरोधी नारे लिखे थे, जिनका मकसद राज्य में अशांति फैलाना और लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी भड़काना था.

तीन SFJ सदस्य गिरफ्तार

गौरव यादव ने बताया कि जांच के दौरान यह भी पता चला है कि इन तीनों आरोपियों को अमेरिका में बैठे 'सिख्स फॉर जस्टिस' के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू से आर्थिक मदद मिल रही थी. उन्होंने कहा कि यह गिरोह सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप के जरिए पंजाब में युवाओं को भड़काने और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा था.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में तकनीकी जांच और डिजिटल सबूतों के आधार पर कई अहम सुराग मिले हैं. DGP ने कहा कि पंजाब पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इस साजिश को नाकाम किया और राज्य में शांति और सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया है.

देश में प्रतिबंधित है SFJ

उन्होंने कहा कि जांच पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से की जा रही है ताकि सभी दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जा सके. पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

'सिख्स फॉर जस्टिस' संगठन को भारत सरकार ने पहले ही प्रतिबंधित घोषित कर रखा है और इसके संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू को आतंकवादी घोषित किया गया है. पिछले कुछ महीनों से पंजाब और हरियाणा में इस संगठन की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है.
 

