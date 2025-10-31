scorecardresearch
 

इग्नू शिक्षक संघ चुनाव में संघ समर्थित पैनल की ऐतिहासिक जीत, सभी पदों पर कब्जा

इग्नू शिक्षक संघ चुनाव में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित पैनल ने सभी पदों पर जीत हासिल की है. प्रो. एन. वेंकटेश्वरलू अध्यक्ष और प्रो. अनुप्रिया पांडे सचिव चुने गए. पैनल ने कार्यकारिणी परिषद की 10 में से 7 सीटें भी जीत लीं. विजेताओं ने राष्ट्र प्रथम और छात्रों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता जताई.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित पैनल ने सभी पदों पर जीत हासिल की (Photo: ITG)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक रहे. पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित पैनल ने शिक्षक संघ के सभी प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की. यह चुनाव इग्नू कैंपस में काफी उत्साह के साथ हुआ और करीब 95 प्रतिशत शिक्षकों ने मतदान किया.

अध्यक्ष पद पर प्रो. एन. वेंकटेश्वरलू ने जीत हासिल की. वहीं प्रो. अनुप्रिया पांडे को सचिव चुना गया. उपाध्यक्ष पद पर डॉ. राजेंद्र प्रसाद मीणा, संयुक्त सचिव पद पर डॉ. कोंडे लिंगास्वामी और कोषाध्यक्ष पद पर डॉ. अवधेश कुमार ने जीत दर्ज की. सभी पदों पर मजबूत मुकाबला था, लेकिन संघ समर्थित पैनल ने स्पष्ट बढ़त बनाए रखी.

इग्नू शिक्षक संघ चुनाव के नतीजे
इग्नू शिक्षक संघ चुनाव के नतीजे

95 प्रतिशत शिक्षकों ने मतदान किया

कार्यकारिणी परिषद की 10 सीटों में से भी 7 सीटें इसी पैनल ने जीतीं. जीतने वालों में डॉ. वीरमल्ला श्रीशैलम, डॉ. श्वेता त्रिपाठी, डॉ. सुमन सिंह, डॉ. शालिनी कुशवाहा, डॉ. एन. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. शिवाजी भास्कर और डॉ. सीमा रानी शामिल हैं.

विजयी उम्मीदवारों ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ वे इग्नू के शिक्षकों और लाखों छात्रों के हितों के लिए काम करेंगे. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता और छात्रों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी.

इस जीत में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, भारतीय शिक्षण मंडल, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना और संस्कृत भारती जैसी संस्थाओं की भी अहम भूमिका रही.

शिक्षकों ने बड़े पैमाने पर किया मतदान

इग्नू के शिक्षकों द्वारा बड़े पैमाने पर मतदान से यह चुनाव चर्चा में रहा. परिणामों के बाद कैंपस में उत्साह का माहौल रहा और विजेता टीम ने अपने समर्थकों का आभार जताया.

