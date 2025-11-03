Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 3 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम किया. वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी करीब 3,084 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की गई हैं. कुर्की के ये आदेश बीते 31 अक्टूबर 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 5(1) के तहत जारी किए गए थे. और उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान में 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है. भूकंप का केंद्र अफ़ग़ानिस्तान के खोल्म के पश्चिम-दक्षिण पश्चिम में करीब 22 किलोमीटर दूर था और इसकी गहराई 28 किलोमीटर बताई गई. पढ़िए आज सुबह की बड़ी खबरें...

World Cup Final Highlights: विमेंस वर्ल्ड कप जीत गईं बेटियां! साउथ अफ्रीका को हराकर टीम इंडिया बनी विश्व चैम्पियन

आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम किया. भारतीय महिला टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए साउथ अफ्रीका के सामने 299 रनों का लक्ष्य रखा था. लेकिन इसके जवाब में उतरी साउथ अफ्रीकी टीम 246 पर सिमट गई. इस मुकाबले में शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है.

Women's WC: वर्ल्ड चैम्पियन टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, उपविजेता साउथ अफ्रीका को मिली इतनी प्राइज मनी

ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में टीम इंडिया ने पहली बार ट्रॉफी जीतकर बड़ी प्राइज मनी जीती है. भारतीय टीम को 4.48 मिलियन डॉलर (लगभग ₹40 करोड़) की इनामी राशि मिली है. ये राशि साल 2022 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को मिली $1.32 मिलियन से 239 प्रतिशत अधिक है. वहीं, रनर अप साउथ अफ्रीका को $2.24 मिलियन (लगभग ₹20 करोड़ रुपये) मिले हैं.

ED Action On Anil Ambani: मुंबई में बंगला, दिल्ली-नोएडा में कई प्रॉपर्टी... अनिल अंबानी ग्रुप की 3084 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी करीब 3,084 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की गई हैं. कुर्की के ये आदेश बीते 31 अक्टूबर 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 5(1) के तहत जारी किए गए थे. जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है, उनमें मुंबई के बांद्रा वेस्ट, पाली हिल में स्थित उनका आवास भी शामिल है.

आनंद विहार, लोधी रोड, सफदरजंग तक पूरी दल्ली धुंध की चादर में लिपटी, AQI खतरनाक लेवल पर

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार ख़राब स्थिति में बनी हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन हो रही है. प्रदूषण के कारण सुबह-सुबह धुंध की मोटी परत और हल्के कोहरे ने पूरे इलाके को ढक लिया है, जिससे विज़िबिलिटी कम हो गई. प्रदूषण के बढ़ने के कारण आनंद विहार और अक्षरधाम इलाकों में कोहरे की मोटी परत छा गई.

अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का जोरदार भूकंप, 7 की मौत, 150 घायल

उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान में 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है. भूकंप का केंद्र अफ़ग़ानिस्तान के खोल्म के पश्चिम-दक्षिण पश्चिम में करीब 22 किलोमीटर दूर था और इसकी गहराई 28 किलोमीटर बताई गई. बताया जा रहा है कि इस भूकंप में 150 से अधिक लोग घायल और 7 लोगों की मौत हुई है. एक दिन पहले भी इसी इलाके में 4.9 तीव्रता का भूकंप आया था.

'अगर आपके फेफड़े कमजोर हैं तो तुरंत दिल्ली छोड़ दें', प्रदूषण पर डॉ. रणदीप गुलेरिया की चेतावनी

AIIMS के पूर्व निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण पर चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि आपके फेफड़े कमज़ोर हैं तो तुरंत दिल्ली छोड़ देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर कोई दिल्ली नहीं छोड़ सकता तो उसे मास्क पहनने, घर में एयर फिल्टर इस्तेमाल करने और डॉक्टर की सलाह का पालन करने जैसे कदम उठाने चाहिए.

'मिलकर काम करने की जरूरत', दिल्ली के प्रदूषण पर प्रियंका ने की अपील तो BJP ने याद दिला दी शीला सरकार

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर PM मोदी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और CM रेखा गुप्ता से तुरंत कदम उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि हवा में फैला ये ज़हरीला धुंआ बेहद खतरनाक है और इसे साफ करने की ज़रूरत है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'यही समय है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हम सब मिलकर कुछ करें.'

