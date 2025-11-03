Women's WC: वर्ल्ड चैम्पियन टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, उपविजेता साउथ अफ्रीका को मिली इतनी प्राइज मनी

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हरा दिया. 2 नवंबर (रविवार) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में हुए इस मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 299 रनों का टारगेट दिया था. टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में 246 रनों पर सिमट गई. भारत ने पहली बार महिल वर्ल्ड कप खिताब जीता है. वहीं साउथ अफ्रीका का खिताबी जीत का सपना पूरा नहीं हुआ.

चैम्पियन बनने वाली भारतीय महिला टीम पर पैसों की बारिश हुई. महिला वनडे वर्ल्ड कप के 13वें संस्करण की विजेता बनी भारतीय टीम को 4.48 मिलियन डॉलर (लगभग 40 करोड़ रुपये) की इनामी राशि मिली है. यह राशि साल 2022 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को मिली 1.32 मिलियन डॉलर से 239 प्रतिशत ज्यादा रही.

वहीं रनर अप (उपविजेता) रही साउथ अफ्रीकी टीम को भी अच्छी खासी रकम मिली है. लॉरा वोलवार्ट की अगुवाई वाली साउथ अफ्रीका को 2.24 मिलियन डॉलर (लगभग 20 करोड़ रुपये) मिले हैं. यह राशि 2022 के वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को मिली 600000 डॉलर से 273 प्रतिशत ज्यादा रहीं.

ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड को क्या मिला?

सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को एकसमान 1.12 मिलियन डॉलर (लगभग 9.3 करोड़ रुपये) मिले हैं. वनडे वर्ल्ड कप के पिछले संस्करण में सेमीफाइनल हारने वाली टीम्स के लिए इनामी राशि केवल 300000 डॉलर थी. वहीं अंकतालिका में 5वें और 6वें स्थान पर आने वाली टीमों श्रीलंका और न्यूजीलैंड को एकसमान 700000 डॉलर (लगभग 5.8 करोड़ रुपये) प्रदान किए गए.

इसके अलावा 7वें और 8वें स्थान पर रहने वाली टीमों बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अच्छी रकम मिली. बांग्लादेश और पाकिस्तान को एकसमान 280000 डॉलर (लगभग 2.3 करोड़ रुपये) मिले हैं.

यही नहीं महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भाग लेने के लिए प्रत्येक टीम को आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) की ओर से 250000 डॉलर (लगभग 2 करोड़ रुपये) की गारंटी मनी दी गई. साथ ही हर मैच में जीत पर टीमों को 34,314 डॉलर (लगभग 28 लाख रुपये) अतिरिक्त दिए गए.

