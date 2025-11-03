scorecardresearch
 

'मिलकर काम करने की जरूरत', दिल्ली के प्रदूषण पर प्रियंका ने की अपील तो BJP ने याद दिला दी शीला सरकार

प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से तुरंत कार्रवाई की अपील की. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद भूलकर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस खतरनाक धुंए से निपटें और वह हर तरह का समर्थन देने को तैयार हैं.

प्रियंका ने सांस के मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए प्रदूषण को बेहद खतरनाक बताया. (File Photo: PTI)
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से तुरंत कदम उठाने की अपील की. उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा में फैला यह जहरीला धुंआ बेहद खतरनाक है और इसे तुरंत साफ करने की जरूरत है.

'राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कदम उठाएं'

प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि केरल के वायनाड और फिर बिहार के बछवाड़ा से दिल्ली लौटते समय एयर क्वालिटी देखकर झटका लगा. उन्होंने लिखा, 'यही समय है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हम सब मिलकर कुछ करें. केंद्र और राज्य सरकारें तुरंत कदम उठाएं, हम हर संभव समर्थन देंगे.' 

उन्होंने कहा कि हर साल दिल्ली के लोग इस जहरीली हवा को झेलते हैं, खासकर सांस के मरीज, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने कांग्रेस और AAP सरकार के दौर में कभी दिल्ली के प्रदूषण पर आवाज नहीं उठाई. 

'2009 में ही दिल्ली गैस चैंबर बन गई थी'

दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि 2009 में कांग्रेस शासन में दिल्ली गैस चैंबर बन गई थी और पंजाब में 2022 तक कांग्रेस सरकार की वजह से पराली जलाने के चलते प्रदूषण और बढ़ा. उन्होंने कहा कि प्रियंका तब चुप थीं, अब तब बोल रही हैं जब बीजेपी सरकार दिन-रात प्रदूषण से लड़ रही है. सचदेवा ने दावा किया कि इस साल सर्दियों में प्रदूषण स्तर पिछले दशक में सबसे बेहतर नियंत्रण में है.

