आनंद विहार, लोधी रोड, सफदरजंग तक पूरी दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी, AQI खतरनाक लेवल पर

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब स्थिति में बनी हुई है. प्रदूषण के कारण सुबह-सुबह धुंध की मोटी परत और हल्के कोहरे ने पूरे इलाके को ढक लिया है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई. प्रदूषण के बढ़ने के कारण आनंद विहार और अक्षरधाम इलाकों में कोहरे की मोटी परत छा गई है. प्रदूषण के बढ़ने के कारण लोधी रोड और कर्तव्य पथ पर पानी का छिड़काव किया गया.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार सोमवार को आनंद विहार में AQI 371 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है.
अक्षरधाम इलाके में छाई धुंध
सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, अक्षरधाम इलाके पर भी धुंध की परत छाई हुई है, जहां AQI 347 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है. लोधी रोड पर भी AQI 312 के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया है. हालांकि, आईटीओ के आसपास AQI 160 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है. एम्स और सफदरजंग अस्पताल के आसपास के इलाके में AQI 215 दर्ज किया गया, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है.
ट्रक-माउंटेड वाटर स्प्रिंकलर तैनात
उधर, बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली नगर निगम ने कर्तव्य पथ के आसपास ट्रक-माउंटेड पानी छिड़कने वाले वाहनों को तैनात किया गया है. इस इलाके में AQI 307 दर्ज किया गया था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है. लोधी रोड पर भी इसी तरह के वाहन तैनात किए गए हैं. जो सड़कों पर पानी छिड़ककर धूल को दबा रहे हैं.
'स्थिति बहुत खराब'
समाचार एजेंसी के अनुसार, भारत घूमने आए एक विदेशी नागरिक शेन ने कहा कि स्थिति बहुत खराब है. उन्होंने बताया कि वह आगरा से बस से आए और जैसे-जैसे दिल्ली के करीब आते गए, धुंध बढ़ती गई. शेन ने कहा कि धुंध इतनी बढ़ गई थी कि वह मुश्किल से सूरज को भी देख पा रहे थे.
दिल्ली के एक स्थानीय निवासी सैफ ने कहा कि प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है. उन्होंने सरकार से इस पर कुछ करने की मांग की.
दिल्ली के अलावा रविवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के पड़ोसी शहरों- गाजियाबाद (351), गुरुग्राम (357), नोएडा (348) और ग्रेटर नोएडा (340) में भी वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' दर्ज की गई. वहीं, फरीदाबाद में 215 AQI के साथ 'खराब' दर्ज किया गया.
AQI का स्तर
सीपीसीबी मानकों के अनुसार, 0 से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है.