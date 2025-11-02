scorecardresearch
 

IND-W vs SA-W Live Score: भारत-साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप फाइनल में महाभ‍िड़ंत, किसने जीता TOSS, ऐसी होगी प्लेइंग 11

India vs South Africa, Women's World Cup 2025: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुंबई के नवी मुंबई में मह‍िला वर्ल्ड कप का ग्रैंड फ‍िनाले है. भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेल‍िया तो अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया था.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच नवी मुंबई में है महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल (Photo: ITG)
भारत और साउथ अफ्रीका रविवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाले फाइनल मुकाबले में आमने-सामने हैं, मुकाबले में टॉस दोपहर ढाई बजे होगा और खेल दोपहर तीन बजे शुरू होगा. 

इस फाइनल मुकाबले के लाइव अपडेट के ल‍िए इस पेज को आप र‍िफ्रेश करते रहें. वहीं इस मुकाबले के स्कोरकार्ड और अन्य बड़े रिकॉर्डों को हम लगातार यहां बता रहे हैं. 

वैसे इस महिला वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद एक नया चैम्प‍ियन मिलने वाला है. भारतीय टीम 2005 और 2017 के बाद फाइनल में पहुंची है. वहीं साउथ अफ्रीकी टीम का यह पहला फाइनल है. 1998 के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 98 रनों से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 2017 के फाइनल में इंग्लैंड ने भारत को नौ रनों से हराया था.

डीवाई पाटिल स्टेडियम में अफ्रीकी टीम ने इस वर्ल्ड कप में अब तक एक भी मैच नहीं खेला है. वहीं टीम इंडिया इस मैदान पर लगातार चौथा मैच खेलने उतरेगी, हरमनप्रीत एंड कंपनी ने यहां तीन मुकाबले जीते हैं. 

महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर.

महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के लिए साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग-11: लॉरा वोलवार्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन,एनेके बॉश, मारिजाने कैप, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डिक्लर्क, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

IND VS SA महिला ODI में हेड टू हेड 
1997 से 2025 के बीच दोनों टीमों के बीच 34 मैच खेले गए हैं . भारत ने 20, साउथ अफ्रीका ने 13 जीते, जबकि 1 मैच बेनतीजा रहा.

कब कौन बना महिला वनडे वर्ल्ड कप का व‍िजेता 
1973: इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को अंकों के आधार पर हराकर पहला महिला वर्ल्ड कप जीता.
1978:ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को अंकों के आधार पर हराकर खिताब जीता.
1982: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया (क्राइस्टचर्च).
1988: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया (मेलबर्न).
1993: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 67 रन से हराकर ट्रॉफी जीती (लॉर्ड्स).
1997: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप जीता (कोलकाता).
2000: न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 रन से हराकर पहली बार खिताब जीता (लिंकन, न्यूजीलैंड).
2005: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 98 रन से हराया (सुपरस्पोर्ट पार्क, साउथ अफ्रीका).
2009: इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया (नॉर्थ सिडनी).
2013:ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 114 रन से हराया (ब्रेबॉर्न, मुंबई).
2017: इंग्लैंड ने भारत को 9 रन से हराया (लॉर्ड्स).
2022: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराया (क्राइस्टचर्च).

ये ख‍िलाड़ी रहेंगे फोकस में
इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी की ऑलराउंडर मारिजाने कैप (8 मैचों में 204 रन], 12 विकेट), लौरा वोलवार्ड (8 मैच 470 रन) सबसे ज्यादा खतरे की घंटे रहेंगी. लौरा ने प‍िछले मुकाबले में 169 रनों की पारी खेली थी. लौरा के खाते में वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा रन भी हैं. वहीं भारतीय टीम की ओर से स्मृत‍ि मंधाना (8 मैचों में 389 रन), जेमिमा रोड्र‍िग्स (7 मैचों में 268 रन), हरमनप्रीत कौर (8 मैचों में 240 रन) से भी उम्मीदें होंगी. 

इसके आवा विकेटकीपर ऋचा घोष ने इस वर्ल्ड कप में 7 मैचों में 201 रन बनाए हैं, वहीं उनका इस वर्ल्ड कप में 94 रन का हाइएस्ट स्कोर अफ्रीकी टीम के ख‍िलाफ व‍िशाखापत्तनम में आया था. वहीं ऑलराउंडर दीप्त‍ि शर्मा ने इस टूर्नामेंट में 17 विकेट लिए है और 157 रन भी बनाए हैं.  भारतीय स्प‍िनर श्री चरणी (13 विकेट) ले चुकी हैं. वहीं ताजमिन ब्रिट्सके प्रदर्शन पर भी नजर रहेगी, वो 8 पारियों में 212 रन बना चुकी हैं, जिसमें एक शानदार शतक (101) भी शामिल रहा है. 

भारत का फुल स्क्वॉड: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी और हरलीन देओल.

साउथ अफ्रीका का फुल स्क्वॉड: लॉरा वोलवार्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, मारिजाने कैप, सिनालो जाफ्ता (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डिक्लर्क, अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास,  नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगसे और कराबो मेसो (विकेटकीपर).
---- समाप्त ----
