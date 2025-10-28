scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

विदेश मंत्री एस जयशंकर आसियान समिट में शामिल हुए. वहीं, IMD ने चक्रवात मोन्था को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया है.

विदेश मंत्री जयशंकर ASEAN समिट में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. (Photo- X/S. Jaishankar)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 28 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: कुआलालंपुर में आसियान समिट के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की. वहीं, भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवात मोन्था को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया. इन खबरों के अलावा, टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने कहा कि कप्तान सूर्या कुमार यादव की खराब फॉर्म चिंता का विषय नहीं बल्कि असफलता खेल का हिस्सा है. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें. 

ASEAN समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के PM से की मुलाकात

कुआलालंपुर में आयोजित आसियान समिट के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई देशों के नेताओं से मुलाक़ात की. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज़ और न्यूज़ीलैंड के पीएम क्रिस्टोफ़र लक्सन से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की. 

क्या है चक्रवात ‘मोन्था’, किसने दिया ये नाम? जिसके लिए आंध्र प्रदेश-ओडिशा में रेड अलर्ट जारी

बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव अब चक्रवात मोन्था में बदल गया है, जिससे आंध्र प्रदेश और ओडिशा में रेड अलर्ट जारी किया गया है. IMD मुताबिक, यह तूफ़ान 28 अक्टूबर की शाम या रात को काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है.

कप्तान सूर्या की खराब फॉर्म पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- निडर होकर खेलना जरूरी

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में 1-2 से हार मिली थी. अब दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज़ खेली जाएगी, जिसकी कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे. बतौर कप्तान सूर्या ने एशिया कप 2025 जिताया था, लेकिन अब वे फॉर्म नहीं दिख रहे हैं. इस पर कोच गौतम गंभीर ने कहा कि असफलता खेल का हिस्सा है, चिंता की ज़रूरत नहीं है.

गुरु तेग बहादुर का 350वां शहादत दिवस: पंजाब CM मान ने राष्ट्रपति मुर्मू को दिया निमंत्रण

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाक़ात की और उन्हें अगले महीने आनंदपुर साहिब में होने वाले गुरु तेग़ बहादुर के 350वें शहादत दिवस कार्यक्रमों में शामिल होने का निमंत्रण दिया.

IIT दिल्ली और क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में जॉइंट PhD प्रोग्राम लांच, छात्रों को दोनों देशों में रिसर्च का मौका

ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ़ क्वींसलैंड और आईआईटी दिल्ली ने ज्वॉइंट PhD प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है. यह प्रोग्राम जुलाई 2026 से शुरू होगा. इसके तहत छात्र भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह रिसर्च कर सकेंगे.

दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में, आनंद विहार सबसे प्रदूषित, AQI 395 पहुंचा

दिल्ली की हवा फिर ज़हरीली हो गई है. सोमवार को राजधानी का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 दर्ज हुआ, जो ‘बहुत ख़राब’ श्रेणी में है. सुबह से दोपहर तक शहर धुंध की चादर में ढका रहा.

पश्चिम बंगाल की बड़ी जीत: सुप्रीम कोर्ट ने द‍िया फिर से मनरेगा शुरू करने का आदेश, केंद्र की अर्जी खारिज

पश्चिम बंगाल सरकार के लिए सोमवार का दिन बड़ी जीत लेकर आया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने राज्य में मनरेगा को दोबारा शुरू करने का निर्देश दिया था. 

बहुविवाह पर लगेगा ब्रेक! असम में नया कानून ला रही हिमंता सरकार, तोड़ने पर होगी कम से कम 7 साल की जेल

असम सरकार बहुविवाह के खिलाफ एक कड़ा कानून लाने की तैयारी में है, जिसके उल्लंघन पर कम से कम सात साल की सज़ा का प्रावधान होगा. CM हिमंता ने सोमवार को 'मुख्यमंत्री निजुत मोइना' योजना के दूसरे चरण के शुभारंभ के अवसर पर यह घोषणा की. 

 किसान की हत्या के आरोप में भाजपा नेता महेंद्र नागर पार्टी से निष्कासित, आजतक की खबर का हुआ असर
 
मध्य प्रदेश के गुना ज़िले में किसान की हत्या के आरोप में बीजेपी ने अपने नेता महेंद्र नागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. महेंद्र नागर फ़िलहाल फ़रार है. फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गाँव में महेंद्र नागर ने किसान रामस्वरूप धाकड़ की बेरहमी से हत्या की. 

हादसे की स्क्रिप्ट और कत्ल का क्लाइमेक्स... दिल्ली में UPSC छात्र की रहस्यमय हत्या की Inside Story

दिल्ली के तिमारपुर हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है. यह फॉरेंसिक प्लानिंग से रचा गया मर्डर केस निकला. इसके पीछे एक फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी, जिसने अपनी पढ़ाई को कत्ल की थ्योरी में बदल दिया.

---- समाप्त ----
