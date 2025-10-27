scorecardresearch
 

दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में, आनंद विहार सबसे प्रदूषित, AQI 395 पहुंचा

दिल्ली की हवा एक बार फिर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गई है. सोमवार को औसत AQI 301 दर्ज हुआ, जबकि आनंद विहार सबसे प्रदूषित इलाका रहा. गाजियाबाद और मेरठ से भी प्रदूषण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. पराली जलाने के 300 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं.

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचा. (Photo: Reuters)
दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है. सोमवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 301 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ (Very Poor) श्रेणी में आता है. सुबह से लेकर दोपहर तक शहर में धुंध की चादर छाई रही, जिससे विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, शाम 6 बजे तक दिल्ली के 38 में से 22 मॉनिटरिंग स्टेशन पर वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई. आनंद विहार (AQI 395) सबसे प्रदूषित इलाका रहा, जबकि वज़ीरपुर (AQI 385) दूसरे स्थान पर रहा. हालांकि, किसी स्टेशन पर प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी तक नहीं पहुंचा.

सोमवार को कैसा रहा तापमान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. दिनभर में आर्द्रता का स्तर 94% से 58% के बीच रहा.

दिल्ली में कैसे बढ़ रहा प्रदूषण

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के Decision Support System (DSS) के मुताबिक, दिल्ली के प्रदूषण में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी 13.7% रही. गाजियाबाद से 10.6%, मेरठ से 4.8% और दिल्ली की स्थानीय उत्सर्जन से 3.6% प्रदूषण आया. बाकी 20% प्रदूषण अन्य स्रोतों से दर्ज किया गया.

सैटेलाइट आंकड़ों के अनुसार, 26 अक्टूबर को पंजाब में 122, हरियाणा में 8 और उत्तर प्रदेश में 186 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं. मंगलवार के लिए IMD ने आसमान में हल्के बादल और सुबह के समय धुंध या कोहरे की संभावना जताई है. कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या फुहारें भी पड़ सकती हैं. अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

हेल्थ एक्सपर्ट की लोगों से अपील

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे सुबह और देर शाम के समय, जब प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है, बाहर निकलने से बचें.

डॉ. हिनल शाह, कंसल्टेंट बायोकैमिस्ट, Agilus Diagnostics ने कहा, 'सर्दियों में हवा घनी हो जाती है, जिससे प्रदूषक कण फंस जाते हैं और सांस से जुड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं.' उन्होंने लोगों को N95 मास्क और HEPA एयर प्यूरीफायर के इस्तेमाल की सलाह दी ताकि स्वास्थ्य जोखिम कम किया जा सके.

