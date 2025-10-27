scorecardresearch
 

IIT दिल्ली और क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में जॉइंट PhD प्रोग्राम लांच, छात्रों को दोनों देशों में रिसर्च का मौका

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करते हुए IIT दिल्ली और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने संयुक्त PhD प्रोग्राम के लिए आवेदन खोले हैं. जुलाई 2026 से शुरू होने वाले इस प्रोग्राम में छात्रों को दोनों देशों के शीर्ष शिक्षकों के साथ रिसर्च करने और अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा.

जुलाई 2026 से शुरू होगा प्रोग्राम (Photo: IIT Delhi Website)
ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड (UQ) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने अपने संयुक्त PhD प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये प्रोग्राम जुलाई 2026 से शुरू होगा. आइए जानते हैं कि कैसे दोनों देशों में छात्रों को पीएचडी करने का मौका मिल सकता है. यहां इसका पूरा प्रोसेस और आवेदन का तरीका समझ‍िए. 

आईआईटी दिल्ली की ओर से मिली जानकारी के अनुसार ये संयुक्त डॉक्टरेट कार्यक्रम (Joint PhD Programme) छात्रों को भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह रिसर्च करने का मौका देगा. ये प्रोग्राम छात्रों को दोनों संस्थानों के विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन में काम करने का मौका देता है. कोर्स पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को UQ और IIT दिल्ली दोनों ही संस्थानों की ओर से संयुक्त रूप से PhD की डिग्री दी जाएगी.

इन व‍िषयों के छात्र कर सकेंगे आवेदन

इस प्रोग्राम के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज जैसे कई विषयों के उत्कृष्ट छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इच्छुक उम्मीदवार 7 जनवरी 2026 (शाम 7 बजे तक, भारतीय समय) तक अपनी Expression of Interest (EoI) ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. आवेदन वेबसाइट पर उपलब्ध है. 

यहां देखें डायरेक्ट लिंक 

छात्रों की सुविधा के लिए दो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सेशन भी आयोजित किए जाएंगे. इन सेशन में हिस्सा लेने के लिए आपको यहां रज‍िस्ट्रेशन लिंक दिए जा रहे हैं. आप इन लिंक पर क्ल‍िक करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. 

11 नवंबर 2025 (रजिस्ट्रेशन लिंक)
10 दिसंबर 2025 (रजिस्ट्रेशन लिंक)

इन दोनों सेशन्स में छात्र कार्यक्रम की संरचना, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे. उन्हें प्रोग्राम से रिलेटेड सारी जानकारी इसमें दी जाएगी. बता दें कि ये संयुक्त PhD प्रोग्राम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते शैक्षणिक सहयोग का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य उच्च स्तरीय रिसर्च को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और दोनों देशों के बीच अकादमिक संबंधों को मजबूत बनाना है.

