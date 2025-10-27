scorecardresearch
 

किसान की हत्या के आरोप में भाजपा नेता महेंद्र नागर पार्टी से निष्कासित, आजतक की खबर का हुआ असर

मध्य प्रदेश के गुना जिले में किसान की हत्या के आरोप में भाजपा ने नेता महेंद्र नागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया. नागर फिलहाल फरार बताया जा रहा है. आजतक और इंडिया टुडे ने इस मामले की सुबह से लगातार कवरेज की, जिसके बाद पार्टी ने तुरंत कार्रवाई की. मामला प्रदेश में सियासी हलचल का केंद्र बना हुआ है.

मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ आरोपी महेंद्र नागर. (File Photo: Vikash Dikshit/ITG)
मध्य प्रदेश के गुना जिले में किसान की हत्या के आरोप में भाजपा ने अपने नेता महेंद्र नागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. महेंद्र नागर फिलहाल फरार है. किसान की हत्या के इस मामले को आजतक और इंडिया टुडे ने सुबह से लगातार प्रमुखता से कवर किया, जिसके बाद भाजपा ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नेता को बाहर का रास्ता दिखाया.

दरअसल, गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में रविवार को बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने एक किसान की बेरहमी से हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार, किसान रामस्वरूप धाकड़ अपनी पत्नी के साथ खेत जा रहे थे, तभी महेंद्र नागर अपने साथियों के साथ पहुंचा और दोनों को घेरकर हमला कर दिया. पहले रामस्वरूप की बेरहमी से पिटाई की गई और फिर घायल किसान के ऊपर आरोपी ने अपनी थार गाड़ी चढ़ा दी.

घटना के बाद जब किसान की बेटियां अपने पिता को बचाने पहुंचीं, तो आरोपी और उसके साथियों ने उनके साथ भी अमानवीय व्यवहार किया. बेटियों को पीटा गया, कपड़े फाड़े गए और आरोपी ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की. घायल किसान को इलाज के लिए ले जाने से भी एक घंटे तक रोका गया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई.

जिला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद रामस्वरूप ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. ग्रामीणों ने बताया कि महेंद्र नागर का गांव में आतंक फैला हुआ है. वह किसानों को डराकर उनकी जमीनें हड़पता है. जो किसान विरोध करता है, उसे धमकाया या पीटा जाता है. अब तक करीब 25 किसान अपनी जमीन औने-पौने दामों में बेचकर गांव छोड़ चुके हैं.

महेंद्र नागर को पार्टी से निष्कासित

पुलिस ने आरोपी महेंद्र नागर, उसके परिवार की तीन महिलाओं समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है. कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि मोहन सरकार में बीजेपी नेताओं का आतंक बढ़ गया है. उन्होंने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है. फिलहाल, भाजपा ने नेता महेंद्र नागर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है.

