ASEAN समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के PM से की मुलाकात

कुआलालंपुर में आयोजित आसियान (ASEAN) और 20वें ईस्ट एशिया समिट के दौरान सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई देशों के शीर्ष नेताओं से अलग-अलग मुलाकात की. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ और न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत बातचीत की.

जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु और मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हाजी हसन से भी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की.

जयशंकर ने कहा कि ईस्ट एशिया समिट के मौके पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज़ से मिलकर अच्छा लगा. वहीं, जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु के साथ हुई चर्चा को उन्होंने "विस्तृत और उपयोगी" बताया.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति

विदेश मंत्री ने कहा, "हमने आने वाले दशक में साझेदारी को मजबूत करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई. हमारी बातचीत हमारे विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की मजबूती को दर्शाती है."

न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन के साथ बैठक में जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं और द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई.

म्यांमार की स्थिति पर विचार

मलेशियाई विदेश मंत्री हसन के साथ "गरमजोशी भरी" बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा की और म्यांमार की स्थिति पर विचार साझा किए. जयशंकर ने मलेशिया को सफल आसियान और ईस्ट एशिया सम्मेलनों के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

मलेशिया इस वर्ष आसियान सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. 11 देशों का यह समूह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक माना जाता है.

