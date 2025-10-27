गुरु तेग बहादुर का 350वां शहादत दिवस: पंजाब CM मान ने राष्ट्रपति मुर्मू को दिया निमंत्रण

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें अगले महीने आनंदपुर साहिब में आयोजित होने वाले गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस कार्यक्रमों में शामिल होने का निमंत्रण दिया.

मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति की यात्रा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप बहुत जल्द दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का पूरा विवरण राष्ट्रपति को साझा कर दिया गया है और उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार शामिल होने का अनुरोध किया गया है.

कई शहरों में भव्य कार्यक्रम आयोजित कर रही मान सरकार

मान ने कहा कि पंजाब सरकार इस पावन अवसर पर राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिनमें मुख्य आयोजन आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि पर होगा. उन्होंने बताया कि इन श्रद्धांजलि कार्यक्रमों की शुरुआत शनिवार को गुरुद्वारा सीस गंज साहिब (दिल्ली) में अरदास से हुई, जिसके बाद गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में भव्य कीर्तन दरबार आयोजित किया गया.

मुख्यमंत्री के मुताबिक, 1 नवंबर से 18 नवंबर तक पंजाब के सभी जिलों में ‘लाइट एंड साउंड शो’ आयोजित होंगे, जिनमें गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और दर्शन को प्रदर्शित किया जाएगा. साथ ही, जिन नगरों और शहरों को गुरु साहिब ने अपने चरणों से पवित्र किया, वहां भी कीर्तन दरबार होंगे.

Advertisement

CM ने बताया पूरा प्लान

मान ने बताया कि 18 नवंबर को श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में विशेष कीर्तन दरबार होगा, जबकि 19 नवंबर को वहीं से विशाल नगर कीर्तन निकाला जाएगा जिसमें सैकड़ों कश्मीरी पंडित शामिल होंगे. 20 नवंबर को तीन अन्य नगर कीर्तन तख्त श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो), फरीदकोट और गुरदासपुर से शुरू होंगे, जो 22 नवंबर को आनंदपुर साहिब में आकर एकत्र होंगे. इसके बाद 23 से 25 नवंबर तक आनंदपुर साहिब में राज्य सरकार की ओर से मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए ‘चक नानकी’ नाम का टेंट सिटी बसाई जाएगी. इसके अलावा एक अंतरधार्मिक सम्मेलन, प्रदर्शनी और ड्रोन शो भी आयोजित होंगे, जो गुरु साहिब के जीवन और संदेश को प्रदर्शित करेंगे. मान ने यह भी बताया कि 24 नवंबर को आनंदपुर साहिब में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रमुख हस्तियां गुरु तेग बहादुर के जीवन, उनके दर्शन और धार्मिक स्वतंत्रता व मानवाधिकारों के लिए किए गए बलिदान पर विचार व्यक्त करेंगी.

---- समाप्त ----