Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

शेयर बाजार में आज दोनों इंडेक्स शानदार तेज के साथ ग्रीन जोन में खुले. वहीं, भारत का चीन को निर्यात करीब 22 फीसदी बढ़ा है.

शेयर बाजार में अच्‍छी तेजी. (Photo: Pixabay)
शेयर बाजार में अच्‍छी तेजी. (Photo: Pixabay)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 27 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है. वहीं, भारत का चीन को निर्यात करीब 22 फीसदी बढ़ा है. इन खबरों के अलावा, छठ महापर्व के तीसरे दिन सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में बारिश होने की संभावना है. पढ़ें सोमवार सुबह की 10 बड़ी खबरें. 

शेयर बाजार में शानदार तेजी... 26000 के करीब निफ्टी, ये शेयर कर रहे कमाल!

शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी जा रही है. सेंसेक्‍स 400 अंक ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी में 145 अंकों की उछाल आई है. आर आर केबल और रिलायंस इंडस्‍ट्रीज जैसे शेयर अच्‍छी तेजी दिखा रहे हैं.

ट्रंप खेलते रहे टैरिफ-टैरिफ... इधर भारत ने कर दिया खेल, चीन को एक्सपोर्ट 22% बढ़ा

US टैरिफ टेंशन के बीच भारत-चीन के व्यापार संबंध सुधरे हैं और वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में भारत का चीन को निर्यात करीब 22% बढ़ा है. रिपोर्ट्स की मानें तो अप्रैल-सितंबर 2025 में चीन को भारत का निर्यात 8.41 अरब डॉलर रहा है. ये पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल-सितंबर 2024 के 6.90 अरब डॉलर से 22% के आसपास की बढ़त दर्शाता है.

छठ पूजा पर दिल्ली-NCR में बारिश का अलर्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदलेगा मौसम, बढ़ेगी ठंड

छठ महापर्व के तीसरे दिन सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग की मानें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम बदल रहा है. दिल्ली-एनसीआर में आज पूरे दिन बादल छाए रहने की उम्मीद है. वहीं, शाम तक बूंदाबांदी और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी.

जाकिर नाइक के लिए रेड कार्पेट बिछाएगी बांग्लादेश सरकार! अगले महीने हो सकता है दौरा 

बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारतीय भगोड़ा और इस्लामिक उपदेशक ज़ाकिर नाइक के पहले दौरे के लिए अनुमति दी है. ज़ाकिर नाइक ये दौरा 28 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक होगा. ये यूनुस सरकार की एक बड़ी पॉलिसी में बदलाव है, क्योंकि शेख हसीना सरकार ने जुलाई 2016 के ढाका बेकरी आतंकी हमले के बाद ज़ाकिर नाइक के पीस टीवी पर बैन लगा दिया था.


देवास में इंटरनेशनल जु जित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम ने की आत्महत्या, घर में फंदे से लटका मिला शव

MP के देवास में इंटरनेशनल जु जित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम ने रविवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उनकी छोटी बहन रोशनी ने कमरे में उनके शव को फांसी के फंदे पर लटका देखा. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों रोहिणी को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात कारणों से आत्महत्या की जांच शुरू कर दी है.

बारिश की भेंट चढ़ा भारत-बांग्लादेश मैच, अब हरमन ब्रिगेड की सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगी भिड़ंत

भारतीय टीम और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे वर्ल्ड कप मुकाबले को बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है. इस मुकाबले में भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी कर रही थी. भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जहां उसका सामना 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होना है. दूसरी ओर बांग्लादेश टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी थी. 


द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा... ASEAN समिट में पहुंचे जयशंकर-रुबियो ने की मुलाकात

कुआलालंपुर में सोमवार को ASEAN समिट के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मलेशिया में मुलाकात की है. इस दौरान दोनों ने नेताओं ने भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय मुद्दों पर बात की. इस मुलाकात से पहले रुबियो ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका और भारत के बीच "गहरी, ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण" साझेदारी है.

World Cup सेमीफाइनल से पहले भारत को बड़ा झटका, स्टार ओपनर प्रतीका रावल इंजर्ड

ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप﻿ के सेमीफाइनल से ठीक पहले टीम इंडिया की स्टार ओपनर प्रतीका रावल चोटिल हो गई हैं. रविवार को भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबले में बारिश के कारण गीले आउटफील्ड पर फील्डिंग करते हुए प्रतीका का दायां पैर ज़मीन में फंस गया और मुड़ गया, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी. प्रतीका इस विश्व कप में दूसरी सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं.  

ऑस्ट्रेलिया को लगा तगड़ा झटका, पैट कमिंस पहले एशेज टेस्ट से बाहर, ये खिलाड़ी करेगा कप्तानी

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस पीठ की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे. ऑस्ट्रेलियाई टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है.

35 लाख खर्च, 25 घंटे बेड़ियों में कैद... अंबाला के हरजिंदर ने बयां किया अमेरिका से वापसी का दर्द
 
हरियाणा के अंबाला जिले के छह युवकों समेत 50 भारतीयों को अमेरिका ने हाल ही में डिपोर्ट कर दिया है. इनमें अंबाला के जगोली गांव के हरजिंदर सिंह भी हैं, जो फ्लोरिडा के जैक्सन वेल में रसोइए की नौकरी करने गए थे.

---- समाप्त ----
