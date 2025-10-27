ऑस्ट्रेलिया को लगा तगड़ा झटका, पैट कमिंस पहले एशेज टेस्ट से बाहर, ये खिलाड़ी करेगा कप्तानी

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस पीठ की चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे. ऑस्ट्रेलियाई टीम के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने इस बात की पुष्टि कर दी है. कमिंस हालांकि इसी हफ्ते गेंदबाजी करना शुरू कर देंगे, ताकि दूसरे टेस्ट के लिए फिट हो सकें. पहला टेस्ट 21 नवंबर से पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन के द गाबा में खेला जाना है.
एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने पत्रकारों से कहा, 'हमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि उन्हें पूरी तरह फिट होने में चार हफ्ते से ज्यादा लगेंगे. अब हमारे पास समय नहीं बचा है. लेकिन हम दूसरे टेस्ट के लिए कमिंस को लेकर बहुत आशावादी हैं. इस हफ्ते कमिंस गेंदबाजी शुरू करेंगे जो बड़ी बात है. अब देखना होगा कि वे गेंदबाजी शुरू करने के बाद कैसा महसूस करते हैं. तभी तय होगा कि वो ब्रिस्बेन में खेल पाएंगे या नहीं.'
सितंबर में वेस्टइंडीज दौरे से लौटने के बाद पैट कमिंस की पीठ में स्ट्रेस इंजरी का पता चला था. कमिंस पहले भी बैक इंजरी से जूझ चुके हैं, इसके चलते उनके पहले और दूसरे टेस्ट के बीच 5.5 साल का लंबा अंतराल देखने को मिला था. लेकिन इसके बाद वो काफी फिट रहे हैं और लगातार ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते रहे हैं.
पर्थ टेस्ट में कौन करेगा कप्तानी?
पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे. स्मिथ पहले भी कमिंस की अनुपस्थिति में 6 टेस्ट मैचों में कप्तानी कर चुके हैं, जिनमें से 5 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया जीता. 2021-22 के एशेज सीरीज का एडिलेड टेस्ट भी इसमें शामिल है, जब कमिंस को कोरोना संक्रमिक शख्स के संपर्क में आने के चलते बाहर रहना पड़ा था.
स्टीव स्मिथ ने कुल मिलाकर 40 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की है. इस दौरान कंगारू टीम ने 23 मुकाबले जीते, जबकि 10 मैचों में टीम को हार मिली. 7 मुकाबले ड्रॉ पर भी छूटे. पैट मिंस के बाहर होने के चलते पहले टेस्ट में तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड के खेलने की संभावना बढ़ गई है. बोलैंड ने वेस्टइंडीज दौरे पर मेजबान टीम के खिलाफ हैट्रिक ली थी.
एंड्रयू मैकडोनाल्ड कहते हैं, 'कमिंस हालांकि टीम के साथ यात्रा करेंगे, भले ही वे पहले टेस्ट में न खेलें. जब वह गेंदबाजी करते दिखेंगे तो लोगों को लगेगा कि वे क्यों नहीं खेल रहे. लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे टेस्ट में वे टीम में वापसी करेंगे. कप्तान का बाहर होना आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन जब स्कॉट बोलैंड जैसे गेंदबाज आपके पास हों, तो ये भी बुरी स्थिति नहीं है.' ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान तीसरे राउंड के शेफील्ड शील्ड मैचों के बाद यानी अगले हफ्ते किया जाएगा.