Weather Today Live: दिल्ली में आसमान साफ! जम्मू-कश्मीर में शीतलहर का कहर... जानें मौसम

आज दिल्ली-NCR में आसमान ज्यादातर साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 22°C से 24°C तक और न्यूनतम तापमान 9°C से 11°C के बीच रह सकता है. न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6°C से 3.0°C तक अधिक दर्ज होने की उम्मीद है.

वहीं, जम्मू‑कश्मीर में आज भी शीतलहर का असर जारी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1°C और अधिकतम तापमान करीब 12°C रह सकता है.