Weather Today Live: दिल्ली में आसमान साफ! जम्मू-कश्मीर में शीतलहर का कहर... जानें मौसम

आज दिल्ली-NCR में आसमान ज्यादातर साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 22°C से 24°C तक और न्यूनतम तापमान 9°C से 11°C के बीच रह सकता है. न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6°C से 3.0°C तक अधिक दर्ज होने की उम्मीद है.
वहीं, जम्मू‑कश्मीर में आज भी शीतलहर का असर जारी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1°C और अधिकतम तापमान करीब 12°C रह सकता है.
9 फरवरी 2026 को दिल्ली-NCR में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. सुबह के समय हल्की धुंध छाने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार इस दिन अधिकतम तापमान 23°C से 25°C और न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C के बीच रह सकता है.
मयिलादुथुराई (तमिलनाडु) शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया है.
जम्मू‑कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का असर जारी है. यहां न्यूनतम तापमान -1°C तक गिरने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 12°C तक पहुंच सकता है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जम्मू‑कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 से 11 फरवरी के बीच कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है.