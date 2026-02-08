scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Weather Today Live: दिल्ली में आसमान साफ! जम्मू-कश्मीर में शीतलहर का कहर... जानें मौसम

aajtak.in | नई दिल्ली | 08 फरवरी 2026, 10:56 AM IST

Weather News Live Updates: जम्मू‑कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का असर जारी है, जहां न्यूनतम तापमान -1°C तक पहुंचने का अनुमान है. वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार आज दिल्ली में आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 22°C से 24°C के बीच रहने की संभावना है. साथ ही, IMD ने जम्मू‑कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 से 11 फरवरी के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है.

आज दिल्ली-NCR में आसमान ज्यादातर साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 22°C से 24°C तक और न्यूनतम तापमान 9°C से 11°C के बीच रह सकता है. न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1.6°C से 3.0°C तक अधिक दर्ज होने की उम्मीद है.

वहीं, जम्मू‑कश्मीर में आज भी शीतलहर का असर जारी है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1°C और अधिकतम तापमान करीब 12°C रह सकता है.

Delhi-NCR Weather: दिल्ली में कल कैसा रहेगा मौसम?

9 फरवरी 2026 को दिल्ली-NCR में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. सुबह के समय हल्की धुंध छाने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार इस दिन अधिकतम तापमान 23°C से 25°C और न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C के बीच रह सकता है. 

Tamil Nadu Weather: तमिलनाडु में घना कोहरा छाया

मयिलादुथुराई (तमिलनाडु) शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया है.

 

Jammu-Kashmir Weather: श्रीनगर में शीतलहर का असर जारी

जम्मू‑कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का असर जारी है. यहां न्यूनतम तापमान -1°C तक गिरने का अनुमान है, जबकि अधिकतम तापमान 12°C तक पहुंच सकता है.

 

Snowfall: पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जम्मू‑कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 9 से 11 फरवरी के बीच कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है.

