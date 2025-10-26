World Cup सेमीफाइनल से पहले भारत को बड़ा झटका, स्टार ओपनर प्रतीका रावल इंजर्ड

भारत की स्टार ओपनर बल्लेबाज प्रतीका रावल जो महिला विश्व कप 2025 (Women’s World Cup 2025) में अब तक दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश (Bangladesh) के खिलाफ मुकाबले में चोटिल हो गईं. उम्मीद है कि उनकी चोट गंभीर न हो, क्योंकि टीम पहले से ही फॉर्म और चयन को लेकर दबाव में है.
रविवार को नवी मुंबई में खेले गए भारत बनाम बांग्लादेश (IND vs BAN) मैच के दौरान, 21वें ओवर में यह हादसा हुआ. बारिश के कारण गीले आउटफील्ड पर फील्डिंग करते हुए प्रतीका का दायां पैर जमीन में फंस गया और मुड़ गया, जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी. उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाना पड़ा.
सेमीफाइनल से पहले भारत के लिए झटका
भारत को अब 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया (Australia Women) से भिड़ना है. अगर प्रतीका इस मैच तक फिट नहीं होती हैं, तो यह भारत के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि वह शानदार फॉर्म में हैं. हाल ही में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 122 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी.
अब तक प्रतीका रावल ने इस टूर्नामेंट में 308 रन 51 के औसत से बनाए हैं. उनकी और स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) की जोड़ी भारत की रीढ़ रही है. मंधाना टूर्नामेंट की सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं. लेकिन रावल ने लगभग हर मैच में भारत को ठोस शुरुआत दिलाई है.
यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत को सेमीफाइनल में जीत की उम्मीद रखनी है, तो दोनों प्रमुख बल्लेबाज़ों स्मृति मंधाना और प्रतीका रावल का मैदान पर होना बेहद जरूरी है.