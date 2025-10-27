छठ पूजा पर दिल्ली-NCR में बारिश का अलर्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदलेगा मौसम, बढ़ेगी ठंड

छठ महापर्व के तीसरे दिन आज (सोमवार), 27 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग (IMD) की मानें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से मौसम बदल रहा है. दिल्ली-एनसीआर में आज पूरे दिन बादल छाए रहने की उम्मीद है. वहीं, शाम तक बूंदाबांदी और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी.

मौसम विभाग के अनुसार, ये हल्की बारिश दिल्लीवासियों को ठंड का एहसास कराएगी. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कल भी देश की राजधानी में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है.

हवाओं की वजह से दिल्ली में सर्दी ने भी दस्तक दे दी है. IMD के मुताबिक, दिल्ली- NCR में इस मौसम के न्यूनतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखी गई है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान 16-17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 3 दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस के करीब रहने की संभावना है.

प्रदूषण से मिल सकती है राहत

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'खराब' श्रेणी में बना हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के ज्यादातर स्टेशन पर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से ऊपर है, जो 'खराब' श्रेणी के अंतर्गत है. IMD ने 27-28 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की है, जिससे प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है.

बता दें कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से लड़ने के लिए कृत्रिम बारिश की तैयारी कर रही है. ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदलता मौसम और हल्की बारिश से दिल्ली-एनसीआर की हवा साफ हो सकती है.





