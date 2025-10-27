जाकिर नाइक के लिए रेड कार्पेट बिछाएगी बांग्लादेश सरकार! अगले महीने हो सकता है दौरा

बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार, वॉन्टेड भारतीय भगोड़े और इस्लामिक उपदेशक ज़ाकिर नाइक के लिए रेड कार्पेट बिछाने की तैयारी कर रही है. नाइक अगले महीने बांग्लादेश दौरे पर जाने वाले हैं. बांग्लादेश में जाकिर नाइक का यह पहला दौरा होगा. इवेंट ऑर्गनाइज़र के मुताबिक, यह दौरा सरकार द्वारा मंज़ूर है और अधिकारी इसमें मदद कर रहे हैं.

बांग्लादेश सरकार ने ज़ाकिर नाइक के 28 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक के एक महीने के दौरे को मंज़ूरी दे दी है.

यह यूनुस सरकार की एक बड़ी पॉलिसी में बदलाव है, क्योंकि शेख हसीना सरकार ने जुलाई 2016 के ढाका बेकरी आतंकी हमले के बाद ज़ाकिर नाइक के पीस टीवी पर बैन लगा दिया था.

भारत से फरार जाकिर नाइक...

ढाका के होली आर्टिसन बेकरी आतंकी हमले के कुछ ही घंटों बाद ज़ाकिर नाइक भारत से भाग गया था. हमलावरों में से एक ने बांग्लादेशी जांचकर्ताओं को बताया था कि वह जाकिर नाइक के YouTube चैनल पर दिए गए भाषणों से प्रभावित था. पिछले साल, इसी समय के आस-पास पाकिस्तान सरकार ने ज़ाकिर नाइक को देश भर के दौरे के लिए होस्ट किया था.

