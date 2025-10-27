शेयर बाजार में शानदार तेजी... 26000 के करीब निफ्टी, ये शेयर कर रहे कमाल!

स्‍टॉक मार्केट में आज अच्‍छी तेजी देखी जा रही है. शुक्रवार को आई गिरावट के बाद आज सेंसेक्‍स और निफ्टी अच्‍छी दौड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं. सेंसेक्‍स 446 अंक चढ़कर 84,660 के ऊपर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी 145 अंक उछलकर 25,940 पर कारोबार कर रहा है. बैंक निफ्टी में भी अच्‍छी उछाल है, जो 300 अंक चढ़कर कारोबार कर रहा है.

बीएसई टॉप 30 में से सिर्फ 10 शेयर ही गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं, बाकी के 20 शेयरों में उछाल है. सबसे ज्‍यादा तेजी टाटा स्‍टील के शेयर में में 1.30 फीसदी की है. इसके बार रिलायंस, भारतीय एयरटेल और एसबीआई के शेयरों में करीब एक फीसदी की तेजी आई है. इंफोसिस के शेयरों में 1 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट देखी जा रही है.

FMCG, फार्मा और हेल्‍थकेयर को छोड़कर बाकी सभी सेक्‍टर्स में तेजी देखी जा रही है. गिरावट वाले सेक्‍टर्स में बिकवाली आई है. मीडिया, मेटल, आईटी और पीएसयू बैंक सेक्‍टर्स में तेजी आई है.

इन शेयरों में उछाल

आर-आर केबल, eClerx Service के शेयर में 5 फीसदी से ज्‍यादा की उछाल आई है. रतन इंटरप्राइजेज के शेयरों में 4 फीसदी की तेजी आई है. पूनावाला फाइनेंस के शेयर में 4 प्रतिशत से ज्‍यादा की उछाल आई है. डॉ. लाल पैथलैब्‍स के शेयर में 4 फीसदी की उछाल देखी जा रही है. कोफोर्ज के शेयर में भी 4 फीसदी की उछाल है. एसबीआई लाइफ इंश्‍योरेंस के शेयर में 3 प्रतिशत से ज्‍यादा की उछाल आई है.

128 शेयरों में अपर सर्किट

बीएसई पर एक्टिव 3,728 शेयरों में से 2,164 शेयर तेजी पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि 1,350 स्‍टॉक में गिरावट आई है. 214 शेयर अनचेंज हैं और 92 शेयर 52 सप्‍ताह के हाई लेवल पर कारोबार रक रहे हैं. 43 शेयर 52 सप्‍ताह के निचले स्‍तर पर हैं. 128 शेयरों में अपर सर्किट लगा है और 110 शेयरों में लोअर सर्किट है.

आज क्‍यों आई तेजी?

शेयर बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह अच्‍छे ग्‍लोबल संकेत हैं. अमेरिका और चीन के बीच डील की संभावना बन रही है. वहीं भारत और अमेरिका में भी डील जल्‍द होने की उम्‍मीद जताई जा रही है. घरेलू खपत भी बढ़ रहा है. रुपये में तेजी आई है. इन सभी कारणों से शेयर बाजार में आज अच्‍छे संकेत दिख रहे हैं.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

