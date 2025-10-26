scorecardresearch
 

Feedback

IND vs BAN LIVE: भारत-बांग्लादेश मैच में बारिश का खलल, देरी से शुरू होगा खेल

India Women vs Bangladesh Women: भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया था. अब बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला सेमीफाइनल की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है.

Advertisement
X
महिला वर्ल्ड कप का आखिरी लीग मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच है. (Photo: AP)
महिला वर्ल्ड कप का आखिरी लीग मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच है. (Photo: AP)

India vs Bangladesh, Women's World Cup 2025 LIVE: आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के मैच नंबर-28 में आज (26 अक्टूबर) भारत का सामना बांग्लादेश से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में है. मुकाबले में भारतीय टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने जा रही है.

भारतीय टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जहां उसका सामना 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होना है. दूसरी ओर बांग्लादेश टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो चुकी थी. भारतीय टीम को कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल से पहले मोमेंटम बरकरार रखने की है. भारत-बांग्लादेश मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग-11 में तीन बदलाव किए. विकेटकीपर उमा छेत्री को भी मौका मिला है, जिनका ये वूमेन्स ओडीआई में डेब्यू मैच है. राधा यादव और अमनजोत कौर भी इस मुकाबले में खेलने उतरी हैंं. ऋचा घोष, स्नेह राणा और क्रांति गौड़ को रेस्ट दिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

You will eat dirt, rot in jail, and end up on the gallows.
इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर बवाल, आरोपी गिरफ्तार 
Smriti Mandhana celebrates with team mate Harmanpreet Kaur
WC: सेमीफाइनल की पिक्चर साफ... टीम इंडिया कब और किससे खेलेगी, देखें शेड्यूल 
Australia women's cricket team in frame
ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़खानी का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार 
Pratika Rawal of India celebrates her century.
3 साल की उम्र में ही पिता ने पहचाना टैलेंट, 22 साल बाद बेटी बनी भारतीय क्रिकेट की शान 
Sophie Devine of New Zealand
'गर्व भी है और दर्द भी...भारत से हार के बाद कीवी कप्तान हुईं भावुक 

भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक 8 वूमेन्स ओडीआई मैच खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जबकि बांग्लादेश को केवल एक मैच में जीत मिली. वहीं 1 मुकाबला टाई रहा. यानी आंकड़ों में भारतीय टीम का पलड़ा बांग्लादेश पर भारी रहा है.

Advertisement

भारत की प्लेइंग इलेवन: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर.

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन: सुमैया अख्तर, रुब्या हैदर जेलिक, शर्मिन अख्तर, शोभना मोस्तरी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोर्ना अख्तर, रितु मोनी, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, निशिता अख्तर निशी, मारुफा अख्तर.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement