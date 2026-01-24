Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 24 जनवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ने जनजीवन प्रभावित किया है. हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते 565 सड़कें बंद हो गई हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की. मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस की Air France और डच एयरलाइन KLM ने इजरायल, दुबई और सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानें कम से कम रविवार तक रद्द कर दी हैं. UP के प्रयागराज में वसंत पंचमी पर माघ मेले में श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह को देखने को मिला. शुक्रवार देर शाम तक 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की. इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे. पढ़िए शनिवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों पर बारिश और गलन... कड़ाके की ठंड की चपेट में उत्तर भारत, बढ़ी लोगों की मुसीबत

पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ने जनजीवन प्रभावित किया है. हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के चलते 565 सड़कें बंद हो गई हैं, जिनमें दो राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं. करीब 4800 बिजली ट्रांसफॉर्मर ठप हो गए हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित है. मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में और भारी बर्फबारी का अनुमान जताया है.

India vs New Zealand 2nd T20I Highlights: रायपुर टी20 में टीम इंडिया की 7 विकेट से धमाकेदार जीत, सूर्या-ईशान ने कीवी गेंदबाजों को धो डाला

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत हासिल की. भारत को जीत के लिए 209 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 15.2 ओवर में ही हासिल कर लिया. इस मैच में ईशान ने 76 और सूर्यकुमार ने 82* रन बनाए.

ईरान में जंग की आहट तो नहीं? Air France और KLM ने इजरायल के लिए उड़ानें रद्द कीं

मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस की Air France और डच एयरलाइन KLM ने इजरायल, दुबई और सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानें कम से कम रविवार तक रद्द कर दी हैं. दोनों एयरलाइंस ने क्षेत्र में "सुरक्षा तनाव" का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है. कंपनियों की ओर से कहा गया है कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

माघ मेले में वसंत पंचमी पर प्रयागराज में आस्था का सैलाब, 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

UP के प्रयागराज में वसंत पंचमी पर माघ मेले में श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह को देखने को मिला. शुक्रवार देर शाम तक 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. स्थानीय प्रशासन का अनुमान था कि वसंत पंचमी से लेकर 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) तक 3.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे. हालांकि रिकार्ड संख्या में श्रद्धालु बसंत पंचमी पर ही प्रयागराज पहुंचे गए.

'विवादों से दूर रहें, गुटबाजी नहीं करेंगे बर्दाश्त', केरल कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे का सख्त संदेश

केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की. इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहे. खड़गे ने बैठक की तस्वीरें अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर साझा कीं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि केरल की जनता बदलाव चाहती है.

