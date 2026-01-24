scorecardresearch
 
ईरान में जंग की आहट तो नहीं? Air France और KLM ने इजरायल के लिए उड़ानें रद्द कीं

मध्य पूर्व में बढ़ते सुरक्षा तनाव और ईरान के साथ संभावित टकराव की आशंका के बीच Air France और KLM ने इजरायल, दुबई और सऊदी अरब के लिए वीकेंड उड़ानें रद्द कर दी हैं. यह फैसला क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों और अस्थिर हालात को देखते हुए लिया गया है.

एयरलाइंस ने इजरायल, सऊदी, यूएई के लिए उड़ानें रद्द की हैं. (File Photo: Reuters)
मध्य पूर्व में ईरान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच यूरोप की प्रमुख एयरलाइंस ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. फ्रांस की Air France और डच एयरलाइन KLM ने इजरायल, दुबई और सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानें कम से कम रविवार तक रद्द कर दी हैं. दोनों एयरलाइंस ने क्षेत्र में "सुरक्षा तनाव" का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है.

Air France और KLM एक ही होल्डिंग कंपनी Air France-KLM के तहत संचालित होती हैं. कंपनियों की ओर से कहा गया है कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हालात की लगातार समीक्षा की जा रही है.

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब जर्मनी की Lufthansa Group पहले ही इजरायल के लिए अपनी नाइट फ्लाइट्स को जनवरी के अंत तक रद्द कर चुकी है. Lufthansa Group में Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines और Eurowings जैसी बड़ी एयरलाइंस शामिल हैं. इससे पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस क्षेत्र में बढ़ते तनाव के दौरान उड़ानें सीमित कर चुकी हैं.

मध्य पूर्व में अमेरिका बढ़ा रहा सैन्य मौजूदगी

एयरलाइंस की उड़ानें रद्द करने का यह कदम उस वक्त उठाया गया है जब अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर दी है. अमेरिका ने ईरान में हालिया सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दमन को लेकर सख्त रुख अपनाया है और संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं, जिससे क्षेत्र में नए टकराव की आशंका बढ़ गई है.

इजरायल की तरफ से कोई सुरक्षा एडवाइजरी नहीं

हालांकि, अब तक न तो यूरोपीय विमानन अधिकारियों और न ही इजरायली एविएशन अथॉरिटी की ओर से कोई विशेष सुरक्षा चेतावनी जारी की गई है. इजरायल डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने भी शुक्रवार को कहा कि आम नागरिकों के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. फिलहाल, एयरलाइंस हालात पर नजर बनाए हुए हैं और आने वाले दिनों में सुरक्षा स्थिति के आधार पर आगे के फैसले लिए जा सकते हैं.

