माघ मेले में बसंत पंचमी पर प्रयागराज में आस्था का सैलाब, 3.5 करोड़ लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी

प्रयागराज में वीकेंड और गणतंत्र दिवस की छुट्टी को देखते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के माघ मेले में पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में मेला प्रशासन ने अलग प्लान तैयार किया है.

प्रयागराज में बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं का सैलाब (Photo: PTI)
यूपी के प्रयागराज में बसंत पंचमी पर माघ मेले में श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह को देखने को मिला. शुक्रवार देर शाम तक 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई.

स्थानीय प्रशासन का अनुमान था कि बसंत पंचमी से लेकर 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) तक 3.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे. हालांकि रिकार्ड संख्या में श्रद्धालु बसंत पंचमी पर ही प्रयागराज पहुंचे गए.

अभी वीकेंड और गणतंत्र दिवस की छुट्टी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मेले में पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में मेला प्रशासन ने इन तीन दिनों के लिए भी अलग प्लान तैयार किया है.

इधर, श्रद्धालुओं को लेकर गई व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन की पीठ थपथपाई है. उन्होंने कहा कि आस्था की पुण्य डुबकी लगाने वाले समस्त पूज्य साधु-संतों, धर्माचार्यों, कल्पवास के लिए पधारे साधकों और श्रद्धालुओं का अभिनंदन.

पावन स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने में सहयोगी पूज्य अखाड़ों, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेला प्रबंधन, स्वच्छता सेवक, स्वयंसेवी संगठन, नाविक बंधु और प्रदेश सरकार के सभी विभागों को साधुवाद.

